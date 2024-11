Cartões UnionPay emitidos no exterior podem ser vinculados ao Alipay e WeChat Pay

A UnionPay International, subsidiária da China UnionPay, anunciou que os cartões UnionPay emitidos no exterior agora podem ser integrados ao Alipay, plataforma de pagamento digital criada pela Ant Group, subsidiária do Alibaba. O Alipay é amplamente utilizado na China tanto por consumidores quanto por empresas.

Integração com WeChat Pay

Com suporte do Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), o WeChat Pay também começou a oferecer integração para cartões UnionPay emitidos fora da China. Isso permite que estrangeiros que viajam para a China baixem o aplicativo Alipay ou WeChat, vinculem seu cartão UnionPay e usufruam de pagamentos via código QR, da mesma forma que os usuários locais.

Benefícios e simplicidade na vinculação

Durante o período promocional, os titulares de cartões UnionPay não terão custos de processamento nos pagamentos realizados na China. O processo de vinculação é fácil e envolve apenas a inserção das informações do cartão, como número e data de validade, além de uma rápida verificação com o banco emissor.

A integração representa um avanço para a UnionPay, que já emitiu mais de 250 milhões de cartões em 83 países e regiões. Esses cartões têm aceitação em 183 países, oferecendo mais conveniência para estrangeiros que viajam ao país. Além disso, a UnionPay lançou este ano o cartão Splendid China, especialmente para visitantes estrangeiros.