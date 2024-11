China inova com o lançamento do primeiro robô humanoide ultraleve, o Konka-1

O robô humanóide ultraleve “Konka-1”, desenvolvido pelo Centro de Inovação de Robôs Humanóides de Chengdu, na China, foi lançado na Ilha Ecológica de Inovação de Chengdu, localizada na província de Sichuan.

Com apenas 25 quilogramas, o Konka-1 é o robô humanóide mais leve do mundo, podendo suportar uma carga máxima de 5,5 quilogramas. Além de leve, o robô possui a maior duração de bateria do mercado, de até oito horas de operação contínua.

Inovações e capacidades do Konka-1

O Konka-1 é um dos três robôs no mundo com um “cérebro poderoso” para robôs humanóides, capaz de operar de maneira autônoma e inteligente. Ele é capaz de compreender intenções de tarefas, observar o ambiente, raciocinar, gerar fluxos de trabalho e controlar seus membros para realizar tarefas complexas com alta precisão. Com essa capacidade de pensar e raciocinar, o Konka-1 executa tarefas que exigem um nível elevado de autonomia e adaptação, semelhantes às de um ser humano.

Desenvolvimento tecnológico e industrialização local

O Konka-1 foi projetado com propriedade intelectual total do Centro de Inovação de Robôs Humanóides de Chengdu, com foco na industrialização. Cerca de 60% das peças do robô vêm de empresas da cadeia industrial local de Chengdu, reforçando o comprometimento com o desenvolvimento regional.

O lançamento do Konka-1 é um marco na robótica chinesa, colocando o país na linha de frente da tecnologia de robôs humanóides ultraleves, com aplicações que prometem revolucionar o setor.