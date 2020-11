Carrefour divulga balanço impulsionado pelo auxílio emergencial

Assim que a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil, em fevereiro, os consumidores acorreram aos supermercados em busca de uma sensação de proteção. Estocaram alimentos e papel higiênico. Uma boa parte do auxílio emergencial de 600 reais mensais pago aos trabalhadores que perderam renda por causa da covid-19 também foi gasta nas gôndolas, garantindo mais alguns meses de vendas elevadas para os varejistas. Por isso, o Carrefour deve anunciar depois do fechamento do mercado nesta terça-feira, 10, um balanço relativo ao terceiro trimestre do ano bem robusto.

Quer saber qual setor do varejo pode ser mais beneficiado pela retomada da economia pós-covid? Leia as análises e relatórios da EXAME Research

A unidade local do grupo francês deve ter registrado alta de 26% nas vendas no período de julho a setembro de 2020 em relação ao mesmo intervalo de 2019, a 17,4 bilhões de reais, segundo cálculos do banco de investimentos BTG Pactual. O lucro deve ter subido 68%, para 722 mihões de reais, em igual período.