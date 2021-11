Carrefour congela preços de alimentos, itens de higiene e mais categorias

A varejista Carrefour anunciou o congelamento dos preços de todos os itens de sua marca própria. Todas as categorias da marca estão incluídas nesta ação e os produtos estão sinalizados com um selo exclusivo para facilitar a identificação pelos clientes.

Segundo a empresa, a ação reforça o comprometimento do Carrefour com o acesso a alimentação, devido ao momento econômico do país. “O Carrefour está no Brasil há 46 anos e entende seu compromisso com a população. Sabemos o quão delicado este momento é para todos e, por isso, continuamos trabalhando para que os nossos clientes consigam ter acesso a produtos de qualidade e com um preço acessível”, afirma Joaquim Sousa, diretor comercial do Carrefour Brasil.

Os produtos de marca própria que terão os preços congelados contemplam as marcas Carrefour, Viver, Carrefour Bio, Veggie, Mercado, Classic, Sabor & Qualidade, Selection, Soft, Men, My Baby, Essential, Expert, Home, Companino, Care e Original, que oferecem aos clientes uma ampla variedade de itens.

A ação contempla produtos que passaram por algum processo de industrialização e inclui itens essenciais para o dia a dia, como arroz, feijão, macarrão, leite, pães, fraldas, produtos de higiene, proteínas animais (ovos e carnes de frango, bovina e suína), frutas, legumes e vegetais.

A ação é válida do dia 4/11/2021 a 10/1/2022 em todos os formatos físicos do Carrefour — Hiper, Bairro, Market e Express — e também para compras de mercado online pelo site carrefour.com.br ou aplicativo Meu Carrefour.