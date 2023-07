BYD anuncia mais detalhes de nova fábrica na Bahia

A BYD anuncia, na manhã desta terça-feira, 4, mais detalhes sobre sua nova fábrica no Brasil, em um evento em Salvador. A quarta planta da montadora chinesa no país ficará localizada em Camaçari, na Bahia, na fábrica que pertencia antes à Ford. De acordo com a companhia, o plano é começar a fabricar elétricos nacionais a partir de 2024.

A confirmação vem depois de meses de rumores. Em novembro de 2022, a BYD já havia assinado um protocolo de intenções com a Bahia, de olho em investir R$ 3 bilhões em três fábricas na região.

Na última semana, a montadora chinesa anunciou seu mais novo carro no Brasil, o BYD Dolphin, que custa R$ 149,8 mil. A ideia difundida por porta-vozes da companhia durante o lançamento – e que deve ficar mais clara a partir de agora – é a de tornar os elétricos cada vez mais baratos e atrativos para o público em geral. De acordo com O Globo, o favorito para ser o próximo a chegar ao país é o BYD Seagull.