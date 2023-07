Cidade chinesa de Hangzhou permite apenas veículos elétricos a operar como carro de aplicativo

Recentemente, a cidade chinesa de Hangzhou anunciou uma nova política que estabelece novos requisitos para o serviço de transporte por aplicativo. A partir de 17 de julho, os veículos destinados a aluguel por aplicativo devem ser novos e movidos a energia elétrica pura. Os veículos elétricos que não sejam de nova geração devem ter um valor de mercado superior a 150 mil iuanes.

A governança dos carros de aluguel por aplicativo envolve várias questões em diferentes níveis, como transporte público, demanda de viagens e emprego local. Embora as políticas específicas variem entre diferentes cidades, o aumento do nível de exigência para ingressar nesse canal de emprego pode se tornar uma tendência.”

Substituição acelerada de carros

Os carros de aluguel por aplicativo apresentaram um desafio para a gestão do transporte público. Recentemente, o Gabinete do Governo Popular Municipal de Hangzhou emitiu um aviso sobre a revisão das ‘Regulamentações de Gestão dos Serviços de Operação de Carros de Aluguel por Aplicativo em Hangzhou’ e o Departamento de Transporte de Hangzhou emitiu um aviso sobre as ‘Normas Técnicas para Veículos de Carros de Aluguel por Aplicativo em Hangzhou’.

As alterações nas ‘Normas Técnicas’ estabelecem requisitos mais rigorosos para diversos aspectos dos carros de aluguel por aplicativo, como parâmetros, segurança e proteção ambiental. Por exemplo, os veículos destinados ao aluguel por aplicativo devem ser novos e movidos a energia elétrica pura, recém-fabricados, ou veículos elétricos não novos com preço de compra tributável acima de 150 mil iuanes. Em outras palavras, os veículos antigos e os veículos elétricos não novos com preço de compra tributável abaixo de 150 mil iuanes não estão em conformidade com as novas regulamentações.

Nos últimos anos houve um aumento contínuo do esforço nacional, provincial e municipal na China para promover a estratégia de neutralização de carbono, além do desenvolvimento contínuo da construção de transporte verde e inteligente em cidades para os Jogos Asiáticos. Também foram estabelecidas exigências claras para a promoção adicional do uso de veículos de energia nova para serviços de táxi. No ano passado, Hangzhou iniciou o programa de “substituição de veículos a combustão por veículos elétricos” para táxis e estabeleceu requisitos de atualização para o hardware de táxis de energia nova.

Fonte: 21rst Business Herald