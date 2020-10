BTG promove evento online e grátis com especialistas em investimentos

Em meio à expansão do mercado de investimentos em renda variável no Brasil, que vem batendo recordes mesmo durante a pandemia, a profissão de assessor de investimentos ganhou evidência país afora. Como treinar um profissional para encontrar as melhores aplicações financeiras para seus clientes?

Algumas respostas à pergunta estarão em evidência no Advisors Day, evento online promovido pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador de EXAME) para compartilhar conhecimentos com clientes e não clientes do banco sobre o mercado de escritórios de investimentos.

Em 2020, o Advisors Day será entre os dias 20 e 22 de outubro. A segunda edição do evento, que reunirá especialistas em investimentos pessoais do Brasil e estrangeiros, será num formato virtual por causa das restrições sanitárias decorrentes da pandemia. A participação no evento é gratuita mediante inscrições.

Entre os destaques da programação estão palestras inéditas no Brasil como a do americano Chris Voss, que trabalhou com negociação de reféns no FBI, a Polícia Federal americana e hoje é sócio do The Black Swan Group, consultoria de negociação a executivos. Voss fará uma palestra dedicada a profissionais do mercado financeiro sobre os principais pontos a ser considerados na aplicação de recursos.

Outra atração é o investidor americano Joe Duran, considerado “o advisor de maior sucesso do mundo”. Fundador do escritório de investimentos United Capital, mais tarde vendido ao banco Goldman Sachs, Duran é também autor de The Money Code, best-seller de finanças pessoais nas listas do The New York Times quanto do USA Today, dois dos principais jornais dos Estados Unidos.

A programação conta também com palestras de André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual, Roberto Sallouti, CEO e membro do conselho de administração do BTG Pactual, Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual Digital, Mark Mobius, sócio-fundador do fundo Mobius Capital Partners e Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo Cia de Talentos.

A programação completa e as inscrições estão aqui.