BTG Pactual reforça programa para startups e vai investir até R$ 1,5 milhão por empresa selecionada

O banco BTG Pactual anunciou mudanças para a nova edição do boostLAB, programa de potencialização de startups que está com inscrições abertas para o Batch 2023. Além de mentoria e aceleração do programa, as startups selecionadas receberão investimentos em valores que podem variar entre R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão. Ao todo, 10 empresas serão escolhidas para o programa que tem duração de 9 meses.

O boostLAB, lançado em 2018, procura apoiar os empreendedores e gerar valor para os negócios. Desde o início, o programa apoiou 76 startups, 70% das quais acabaram fazendo algum tipo de negociação com banco e oito receberam investimentos da instituição.

Em sua estrutura, o boostLAB reúne sócios do BTG Pactual, membros do comitê executivo e executivos de mercado, além de contar com a metodologia da aceleradora ACE. Juntos, eles oferecem mentorias, aconselhamento e acompanham de perto a evolução das empresas por quase um ano.

“Estamos muito felizes com a nova etapa do boostLAB, reflexo natural do amadurecimento do projeto, que se provou um modelo bem sucedido para apoiar e potencializar startups de tecnologia. Ao longo dos últimos anos nos deparamos com muitos projetos incríveis, e agora mais do que apoiar soluções e negócios disruptivos, queremos ser sócios”, afirma Pedro Compani, head do boostLAB.

Desde o início do programa, em suas 10 edições, foram mais de 3 mil empresas inscritas. O programa foi reconhecido pelo quarto ano consecutivo entre os melhores do mundo na categoria The Innovators 2021, em eleição realizada pela revista Global Finance.

Para inscrições, os interesados devem acessar o site do programa: https://www.boostlab.com.br/.

