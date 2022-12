Puma lança primeira megaloja e avisa: “estamos em uma fase de expansão”

A Puma é a mais nova fabricantes de materiais esportivos a lançar o modelo de megaloja no Brasil. Localizada no shopping Metrô Tatuapé, em São Paulo, a unidade foi inaugurada nesta sexta-feira, 16, e conta com espaço físico de 535 metros quadrados.

Nos últimos meses, as duas líderes de mercado começaram a anunciar os seus investimentos no formato. A Nike apresentou duas primeiras operações, uma no Shopping Ibirapuera com 570m² e outra no Shopping Aricanduva com 1.500m². E a Adidas inaugurou a sua versão na Avenida Paulista, em São Paulo, com 700m².

A entrada da Puma é mais um passo para avançar no varejo físico, canal em que tem investido ao longo dos últimos anos. Nos últimos 30 meses, mais do dobrou o número de unidades, hoje com 12 lojas que funcionam no modelo de outlets e representam 17% do faturamento. Para efeito de comparação, embora esse tipo de operação atue com tamanhos variados, a última lançada tem 180 metros quadrados.

Com a primeira megaloja e 13ª no total, a Puma quer mostrar que está no jogo e que pretende disputar um mercado em ascensão no país, impulsionado no pós-pandemia pela procura de hábitos mais saudáveis. Atualmente, a marca ocupa a terceira posição em participação de mercado, atrás de Nike e Adidas, segundo dados da Segmenta.

“O objetivo é que o consumidor da Puma tenha acesso a todo o universo da marca em um só lugar que reúne todos os produtos, parcerias e experiências. Além disso, a loja marca um momento muito importante da PUMA Brasil e transmite uma mensagem muito importante: ‘estamos em uma fase de expansão’, afirma o chileno Sebastián Diáz, CEO da Puma Brasil desde janeiro de 2019.

Qual a estratégia da marca

Ele conta que a empresa cresceu 50% em 2021, percentual que deve se repetir neste ano de 2022. São resultados que posicionam o mercado brasileiro como um dos que mais crescem em faturamento para a empresa no mundo. Em 2021, a marca faturou globalmente 6,8 bilhões de euros, alta de 31,7% em comparação com 2021, e, nos primeiros nove meses de 2022, registrou mais de 6,3 bilhões de euros.

E, para o ano que vem, o intuito é continuar acelerando a estratégia. Já está previsto, por exemplo, o lançamento de uma segunda megaloja, no Shopping Morumbi, e a expansão do modelo por grandes shoppings pelo país.

“No meu mundo ideal, abriríamos entre 7 e 9 lojas por ano nos próximos 3 anos”, afirma Diáz. Em cada estabelecimento, a marca trabalha com investimentos entre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões. “Isso indica que estamos investindo forte em nossa estratégia de retail”.

Ao ampliar os investimentos em lojas físicas, o intuito é que o canal possa acompanhar o crescimento da marca ao longo do tempo.

No plano desenhado, o objetivo é que as vendas em varejistas parceiros como Centauro e Netshoes representem 70% do faturamento e os demais 30% fiquem dentro de ‘casa’, vindo das lojas físicas e do ecommerce próprio. Hoje, a conta está desbalanceada, o canal digital da marca movimenta apenas 7%. Na soma, chega-se a 24%.

O que as pessoas encontram na megaloja

Para entrar no universo de megalojas, a marca criou um conceito que batizou de “Forever Faster” e que tem a proposta de transmitir algo que é característico da Puma, a conexão entre os esportes e o estilo de vida dos clientes.

No espaço, pretende reunir as coleções mais novas e lançamentos globais, assim como as colaborações com artistas, embaixadores e parceiros. A marca tem acordos, por exemplo, com Neymar Jr., Dua lipa, Vogue e é patrocinadora do Palmeiras.

