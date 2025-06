Brasil e União Europeia selam pacto para destravar comércio e investimentos verdes

O Brasil e a União Europeia formalizaram nesta quinta-feira, 29, um novo capítulo nas relações econômicas bilaterais com a assinatura de uma carta de intenções para criar uma estrutura de cooperação voltada para investimentos sustentáveis e facilitação do comércio bilateral.

O anúncio foi feito durante o 1º Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia, realizado no Hotel Grand Hyatt, com a presença de cerca de 200 lideranças empresariais e políticas.

O documento estabelece uma estrutura para cooperação entre a ApexBrasil e a União Europeia, visando facilitar o diálogo estruturado, iniciativas conjuntas e intercâmbios técnicos para apoiar fluxos de investimentos sustentáveis entre o Brasil e o bloco europeu.

A UE é o segundo maior parceiro comercial do Brasil,

correspondendo a 14,3% das exportações

brasileiras e 18% das importações em 2024

Fontes: Comex Stat, 2024; Eurostat, 2024

O documento prevê uma colaboração direta entre a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), e a União Europeia, por meio de intercâmbios técnicos e projetos conjuntos em áreas como infraestrutura verde, digitalização e energia limpa.

Estiveram presentes o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, a embaixadora da UE no Brasil, Marian Schuegraf, e o embaixador Marcos Caramuru, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

“Os temas deste seminário — principalmente desenvolvimento sustentável, indústria limpa, energia e conectividade digital — estão no centro da estratégia brasileira para enfrentar o futuro”, disse Caramuru.

Para Viana, o fórum marca também um passo estratégico. “Estamos falando de quase 700 milhões de pessoas. Talvez do maior bloco econômico do mundo. E o mundo está precisando disso”, disse o presidente da ApexBrasil.

A UE abastece o mercado brasileiro com uma

ampla variedade de produtos, com destaque

para medicamentos e produtos farmacêuticos

Fontes: Apex, 2025; Comex Stat, 2024

A diplomata Schuegraf, por sua vez, reforçou que o encontro representa “o ponto de partida de uma oportunidade para o mundo”, diante da convergência entre agendas econômica e ambiental dos blocos.

A exportação do Brasil para a UE se concentra

em petróleo bruto, café verde, minérios de cobre

e ferro e farelo de soja para ração animal

Fontes: Apex, 2025; Comex Stat, 2024

Diálogo técnico e estratégias de longo prazo

O evento contou com painéis que discutiram caminhos para aprofundar a parceria entre Brasil e União Europeia em comércio, sustentabilidade e inovação. O primeiro tratou da facilitação de fluxos comerciais e de investimentos verdes, no contexto do Acordo UE-Mercosul, com destaque para temas como taxonomia sustentável, comércio de emissões e finanças climáticas.

O segundo debate abordou a cooperação industrial limpa, com foco no potencial brasileiro em energia renovável e hidrogênio verde, além das oportunidades em infraestrutura e cadeias de suprimento sustentáveis.

Já o terceiro bloco explorou investimentos em conectividade física e digital, ressaltando a importância da logística, da digitalização e das novas tecnologias para integrar os mercados.

1 /15 (Christiane Pelajo, apresentadora do evento)

2 /15 (Fórum aconteceu no Gran Hyatt, em São Paulo)

3 /15 (E contou com a presença de mais de 200 participantes)

4 /15 (Rodrigo Dienstmann, CEO Ericsson)

5 /15 (Embaixador Marcos Caramuru, Conselheiro Consultivo Internacional do CEBRI)

6 /15 (Marian Schuegraf, Embaixadora da União Europeia no Brasil)

7 /15 (Jorge Viana, Presidente da ApexBrasil)

8 /15 (Antonio Costa, Presidente do Conselho Europeu)

9 /15 (Assinatura da Carta de Intenções)

10 /15 (Desbloqueando Comércio e Investimentos para o Desenvolvimento Sustentável: painel reuniu Tatiana Prazeres, Secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); Luciana Costa, Diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Andrea Clerici, Diretor do Departamento de Finanças Corporativas e Atividades Globais, do Banco de Investimentos Europeu (EIB); Maria Stela Santinelli Miglorancia, Secretaria Especial para o Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil; e Rafaela Guedes, Senior Fellow do CEBRI e Consultora Internacional na APCO)

11 /15 (Rupert Schlegelmilch, Negociador-chefe da UE para o acordo com o Mercosul)

12 /15 (Liderando Cooperação Industrial Limpa: painel reuniu Riccardo Pozzi, do Grupo ENEL; Luisa Orre, Chief Business Development Officer da Stegra; Clarissa Lins, Conselheira Consultiva Internacional do CEBRI; Sébastien Lahouste, CEO da Fluxys Brasil; e Sérgio Cônsoli Fernandes, Diretor de Desenvolvimento de Produtos e Negócios da Vale)

13 /15 (Rodolfo Fucher, Membro do Conselho da Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro; Juliana Villano, Gerente de Relações Institucionais da Embraer; Fernanda Rezende, Diretora Executiva Adjunta do Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte; Roberto Rodrigues, Diretor de Logística e Serviços da Maersk East Coast South America; e Fernanda Cimini, Senior Fellow do CEBRI)

14 /15 (Rafaela Guedes, Senior Fellow do CEBRI e Consultora Internacional na, ao lado de Robert Steinlechner, Ministro Conselheiro e Chefe de Cooperação da Delegação da União Europeia no Brasil)

15/15 (Evento reuniu mais de 200 pessoas em São Paulo)

Negociação do acordo Mercosul-UE entra em reta final

O fórum ocorre no rastro da conclusão das negociações do Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, anunciada em dezembro de 2024 após duas décadas de tratativas.

O pacto ainda aguarda ratificação pelos parlamentos dos países envolvidos e prevê corte progressivo de tarifas e cooperação em áreas como clima, direitos sociais e política comercial.

Durante coletiva, António Costa afirmou que o acordo deve sair do papel ainda neste ano. “Em junho ou julho, o acordo será enviado para o Conselho Europeu. Nosso objetivo é que a assinatura possa ser coincidente com a reunião de cúpula do Mercosul, em dezembro.”

Apesar da expectativa, o texto ainda enfrenta resistência na Europa, especialmente em países como França e Áustria. Preocupações ambientais e a defesa do setor agrícola seguem como entraves centrais para a ratificação.

Oportunidades e desafios no horizonte

Estudos apontam que o Brasil pode ampliar em até US$ 7 bilhões suas exportações no curto prazo. A ApexBrasil já identificou mais de 6,7 mil oportunidades de negócios para produtos brasileiros no continente europeu.

Por isso, apesar dos entraves, o Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia representa um passo concreto na direção de uma parceria estratégica mais robusta, baseada em desenvolvimento sustentável, inovação e inclusão. A continuidade do diálogo e a implementação de ações conjuntas serão fundamentais para transformar o potencial identificado em resultados tangíveis para ambas as regiões.