Novo cabo submarino de internet promete acelerar Porto Alegre como hub digital do sul

Um cabo submarino de 280 quilômetros pode mudar o papel de Porto Alegre na economia digital da América do Sul. A V.tal — empresa de infraestrutura neutra de fibra óptica — e a Meta anunciaram a extensão do cabo Malbec até a capital gaúcha, em um projeto que criará uma nova rota de dados de alta capacidade e baixa latência entre o Brasil e os países do Cone Sul.

O novo trecho, previsto para entrar em operação em 2027, conectará Porto Alegre à atual rede que já liga Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires. A iniciativa deve posicionar a cidade como o primeiro grande hub internacional de conectividade do sul do Brasil, ampliando o alcance para Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

“Será uma infraestrutura única que vai atrair operadoras, big techs, OTTs e empresas de cabos submarinos, beneficiando também os usuários finais e as empresas com melhor experiência digital”, afirma Felipe Campos, CEO da V.tal. A empresa é controladora da Tecto, que construirá um novo data center interligado diretamente ao cabo.

Um novo mapa para o tráfego de dados na América do Sul

O ponto de ancoragem do cabo será no município de Balneário Pinhal, a cerca de 105 km de Porto Alegre. De lá, o tráfego seguirá por infraestrutura terrestre até a capital gaúcha, via rede de fibra óptica subterrânea que está sendo modernizada pela V.tal para garantir maior resiliência e velocidade.

A obra será executada pela Alcatel Submarine Networks com a tecnologia óptica mais recente, capaz de transportar circuitos de até 800 Gbps e com capacidade total de até 20 Tbps por par de fibra. Isso significa uma estrutura preparada para sustentar aplicações de inteligência artificial, cloud computing, vídeos em altíssima resolução e soluções de negócios em tempo real.

“O impacto será regional. Este é um marco da conectividade na América do Sul”, afirmou Ana Luiza Valadares, diretora de políticas públicas de conectividade da Meta para a América Latina. “Além de melhorar serviços ao consumidor, ajuda a baixar custos e atrair mais empresas para o ecossistema digital do Cone Sul.”

Investimento estratégico para inovação e IA

O projeto integra o Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável do governo gaúcho, que vê na conectividade uma base para o crescimento tecnológico do estado. “Este investimento fomenta projetos de inteligência artificial, tecnologias que já transformam o presente e definirão o futuro da inovação”, destacou o governador Eduardo Leite. O Rio Grande do Sul ocupa a liderança nacional em inovação, segundo o ranking de competitividade dos estados.

O novo cabo se junta à atual infraestrutura de 26 mil km de fibra submarina da V.tal, que já conecta o Brasil a países como Estados Unidos, Venezuela, Colômbia e Bermudas, passando por Fortaleza. O trecho até Santiago do Chile também faz parte do sistema, via conexão terrestre com Buenos Aires.