BR Distribuidora tem queda de 37% no lucro com impacto da pandemia

A BR Distribuidora reportou nesta terça-feira lucro líquido de 188 milhões de reais no segundo trimestre, queda de 37,7% na comparação com o resultado do mesmo período do ano anterior, com a pandemia de coronavírus impactando as vendas.

O Ebitda ajustado da maior distribuidora de combustíveis do Brasil somou 816 milhões de reais no segundo trimestre, aumento de 61,3% na comparação anual, com o efeito positivo de uma recuperação de crédito de PIS/Cofins, que somou 376 milhões de reais.

A receita líquida recuou 38,1%, para 14,9 bilhões de reais, na esteira de um recuo do volume de vendas de 21,7% ante o segundo trimestre do ano passado, para 7,8 bilhões de litros.