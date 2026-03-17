Blumenau Iluminação alcança R$ 400 mi e terceira geração busca luz própria

Quando começou a trabalhar na Blumenau Iluminação, há 21 anos, Renan Pamplona Medeiros, hoje com 39 anos, passou por praticamente todas as etapas do negócio — da montagem das peças à expedição.

Ao longo desse período, conviveu diretamente com o avô, Orlando Zeno Pamplona, fundador da empresa em 1978, em Blumenau (SC), e responsável por transformar uma pequena fábrica de arandelas e pendentes em uma indústria com presença nacional.

Quase cinco décadas depois, a empresa se prepara para um novo capítulo: a chegada à terceira geração da família — com Renan Pamplona Medeiros no centro desse processo de transição e como nome natural para assumir o comando do negócio.

O movimento ocorre em meio a um ciclo de crescimento. Em 2025, a Blumenau Iluminação alcançou faturamento de R$ 400 milhões, avanço de 18% em relação a 2024, com a comercialização de cerca de 26 milhões de peças.

A trajetória da companhia acompanha as transformações do próprio setor. Ao longo dos últimos 20 anos, a empresa atravessou mudanças profundas, como a ascensão dos LEDs, o avanço das importações asiáticas e a valorização do design nos produtos de iluminação.

Internamente, passou por um processo de profissionalização, ampliou sua presença comercial na América Latina e manteve um ritmo de expansão acima da média do mercado.

Linha Colonial segue ativa

Hoje, a Blumenau Iluminação está presente em mais de 10 mil pontos de venda em todos os estados brasileiros, operando com produção própria dentro e fora do país. Parte da história original segue viva no portfólio: os produtos criados pelo fundador continuam sendo comercializados na chamada Linha Colonial.

A estrutura também cresceu. A operação industrial ocupa cerca de 12 mil metros quadrados, somados a um Centro de Distribuição com mais de 11 mil metros quadrados, adquirido em 2023 após investimento de aproximadamente R$ 30 milhões. Entre 2021 e 2025, outros R$ 20 milhões foram destinados à ampliação da capacidade produtiva e logística.

A liderança atual está nas mãos de Renato Medeiros, presidente da companhia, responsável pelo conselho familiar e pelo conselho consultivo do negócio — e pai de Renan. Ao lado dele, o executivo da nova geração representa a continuidade da empresa, agora com olhar voltado à escala e à integração global.

Ele ajudou a abrir uma das frentes mais importantes da empresa: a relação com a China. Em 2006, aos 20 anos, fez sua primeira viagem ao país asiático para integrar o time de compras e entender como a importação poderia impulsionar o crescimento sem abrir mão da qualidade exigida pelo mercado brasileiro.

Duas décadas depois, os produtos importados respondem por cerca de 75% do portfólio da empresa. A operação inclui colaboradores próprios na China, responsáveis pelo controle de qualidade e pelo relacionamento direto com fornecedores.

Ao mesmo tempo, a companhia mantém investimentos na indústria nacional. Em 2026, iniciou a instalação de uma nova máquina voltada à automação do processo de embalagem de itens que acompanham luminárias, especialmente para fitas LED — um movimento voltado ao ganho de eficiência e competitividade.

Fator humano

Para Renan, o crescimento da empresa está diretamente ligado à combinação entre técnica, estratégia e cultura. “Temos um time muito competente, que promove inovação constante e busca melhorar processos. E conseguimos equilibrar bem produção nacional e importados, sempre de forma estratégica”, afirma.

Mas é no fator humano que ele identifica um dos principais diferenciais do negócio. “Ser uma empresa familiar, no nosso caso, traz agilidade nas decisões e um senso de continuidade muito forte. Temos pessoas que trabalharam com o meu avô e que seguem aqui, comprometidas com esse legado”, diz.

“Não à toa, em um mercado complexo e com cenários macroeconômicos desafiadores, um dos nossos valores mais importantes é a simplicidade”, afirma.

Entre memória e transformação, a Blumenau Iluminação avança para a terceira geração tentando manter acesa a mesma lógica que deu origem ao negócio: crescer sem perder a essência.