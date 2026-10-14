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Pandora investe US$ 150 milhões em sua maior fábrica de joias do mundo

Gigante dinamarquesa inaugura unidade no Vietnã com capacidade para fabricar até 60 milhões de peças por ano

Nova unidade fabril da Pandora promete ampliar em 50% sua capacidade produtiva e gerar 7 mil empregos locais (Pandora/Divulgação)

Nova unidade fabril da Pandora promete ampliar em 50% sua capacidade produtiva e gerar 7 mil empregos locais (Pandora/Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06h01.

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A gigante dinamarquesa Pandora, conhecida mundialmente por suas pulseiras e pingentes personalizáveis, acaba de dar um novo passo em sua estratégia de expansão global.

A companhia inaugura neste mês uma fábrica no Vietnã, com um investimento de US$ 150 milhões, que promete ampliar em 50% sua capacidade produtiva e gerar 7 mil empregos locais.

Localizada na cidade de Ho Chi Minh, a nova unidade terá capacidade para produzir até 60 milhões de joias por ano. Segundo a companhia, a instalação é a maior do mundo dedicada à fabricação de joias finas, consolidando um novo capítulo na operação industrial da marca.

A inauguração também representa uma mudança na estratégia de produção da Pandora. Depois de décadas concentrando suas atividades industriais na Tailândia, a empresa passa a contar com o Vietnã como seu segundo polo de fabricação no mundo.

A decisão busca não apenas acompanhar o crescimento da demanda internacional, mas também diversificar a cadeia de suprimentos e reduzir a dependência de uma única região produtiva.

“Com a inauguração da unidade no Vietnã, iniciamos um novo capítulo importante para a Pandora. Estamos construindo sobre décadas de excelência artesanal na Tailândia, reunindo essa experiência a novos talentos e capacidades no Vietnã”, afirma Berta de Pablos-Barbier, CEO global da Pandora.

A expansão, segundo a executiva, permitirá aumentar a capacidade de produção e a flexibilidade operacional, além de abrir espaço para novas tecnologias e materiais.

“Este investimento nos proporciona capacidade produtiva, flexibilidade e inovação para sustentar nosso crescimento futuro, mantendo a excelência artesanal pela qual a Pandora é reconhecida por milhões de pessoas em todo o mundo”, diz.

Berta de Pablos-Barbier, CEO global da Pandora: "Estamos construindo sobre décadas de excelência artesanal na Tailândia, reunindo essa experiência a novos talentos e capacidades no Vietnã" (Pandora/Divulgação)

Por que a Pandora escolheu o Vietnã?

A escolha do Vietnã acompanha uma estratégia de diversificação geográfica da produção, em um momento em que grandes companhias internacionais buscam transformar suas cadeias de fornecimento mais flexíveis.

Até então, a produção da Pandora estava concentrada na Tailândia, país onde a companhia construiu sua experiência industrial ao longo de décadas.

Com a nova unidade, a fabricante passa a operar em dois países do Sudeste Asiático, ampliando sua capacidade de responder às mudanças na demanda e às necessidades dos mercados internacionais.

Veja também: Gigante italiana investe R$ 45 milhões em centro de distribuição e projeta dobrar produção no Brasil

A nova fábrica

A nova fábrica foi instalada no Parque Industrial Vietnam-Singapura III, em uma área de 7,5 hectares, equivalente a aproximadamente dez campos de futebol.

Quando estiver funcionando em plena capacidade, a operação deverá empregar cerca de 7 mil profissionais vietnamitas.

Para preparar essa mão de obra, a Pandora também investirá em uma academia de produção, responsável por oferecer treinamentos especializados e promover a troca de conhecimentos entre funcionários do Vietnã e da Tailândia.

Uma nova aposta: joias com revestimento de platina

Além de aumentar o volume de produção, a nova fábrica terá um papel importante na estratégia de diversificação de produtos da Pandora.

Uma das principais apostas da companhia é o desenvolvimento de joias com revestimento de platina, material que deverá ampliar as possibilidades de design e a oferta de produtos aos consumidores.

A iniciativa faz parte da estratégia da fabricante de expandir seu portfólio de materiais e fortalecer sua presença no segmento de joias de luxo acessível.

Produção da Pandora começa no Vietnã (Pandora/Divulgação)

O investimento em sustentabilidade

A expansão industrial também acompanha os compromissos ambientais da companhia.

A nova instalação recebeu a certificação internacional LEED Gold, concedida a construções que atendem a critérios de eficiência e sustentabilidade.

A fábrica, segundo a CEO, utilizará exclusivamente eletricidade de fontes renováveis, enquanto toda a prata e o ouro empregados na produção serão provenientes de materiais reciclados.

A estrutura também contará com tecnologias para reduzir o consumo de energia e melhorar a eficiência no uso da água.

As medidas veem ao encontro da meta da companhia: de reduzir pela metade suas emissões de gases de efeito estufa em toda a cadeia de valor até 2030.

Veja também: A fábrica que mais produz Coca-Cola no mundo fica no Brasil e vai crescer mais

O tamanho do império da Pandora

Fundada em 1982, em Copenhague, na Dinamarca, a Pandora começou como um pequeno negócio de joias e se transformou em uma das maiores marcas globais do setor.

A companhia ganhou reconhecimento internacional principalmente por suas pulseiras personalizáveis e pelos chamados charms, pequenos pingentes que permitem aos consumidores montar peças com significados pessoais.

Hoje, os produtos da Pandora são comercializados em mais de 100 países, por meio de aproximadamente 7 mil pontos de venda, incluindo mais de 2.800 lojas-conceito.

A companhia emprega cerca de 39 mil pessoas em todo o mundo e tem suas ações negociadas na bolsa Nasdaq Copenhagen, na Dinamarca.

Em 2025, a fabricante registrou receita de 32,5 bilhões de coroas dinamarquesas, consolidando sua presença no mercado internacional de joias.

No Brasil, a Pandora também vem ampliando sua presença. A companhia dinamarquesa, que tem o país como seu segundo maior mercado na América Latina, conta com 161 pontos de vendas. A marca também está presente em quase 200 joalherias independentes e aposta no comércio eletrônico, responsável por cerca de 20% de seu faturamento brasileiro. Em 2026, a operação passou a ser comandada por Marina Bussamra Cirelli, executiva com experiência em empresas como Vivara e Iguatemi.

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