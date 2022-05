Blau (BLAU3) investe R$ 1 bi em fábrica em Pernambuco

A Blau Farmacêutica (BLAU3), focada na produção de medicamentos de alta complexidade, anunciou nesta quarta-feira, 18, as obras de uma nova fábrica no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco.

Com investimento de cerca de 1 bilhão de reais, sendo 700 milhões de reais advindos do IPO feito pela empresa em abril de 2021 e 300 milhões de reais vindos de geração de caixa.

Após a conclusão da obra, a Blau passará a ter 36 novas linhas de produção no local, sendo 20 novas e 16 transferidas das outras quatro plantas da companhia.

"A escolha por Pernambuco levou em consideração diversos fatores, como: localização privilegiada, proximidade do Porto e do Aeroporto, Centro Logístico, além do apoio das autoridades locais e de programas de estímulo, redução de impostos e infraestrutura competitiva. O protocolo de intenções foi assinado com o Governo em março e agora vamos nos preparar para iniciar as obras nos próximos meses, uma vez que todas as atividades e submissões de licenças necessárias já estão em andamento", diz Marcelo Hahn, CEO da Blau Farmacêutica.

Ontem, Hahn recebeu o Governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, e o Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Roberto Abreu, para apresentar o modelo de negócios da Companhia e as instalações da fábrica em Cotia (São Paulo).

Em um terreno de cerca de 600 mil metros quadrados localizado no polo farmacêutico do complexo, a nova planta da Blau Farmacêutica vai gerar cerca de 1.400 empregos durante sua operação no estado de Pernambuco.

"A boa infraestrutura já existente com linhas de gás natural, energia e água, além dos benefícios fiscais oferecidos foram determinantes para que Pernambuco fosse o estado escolhido. Transferiremos 20 linhas de produção para lá e criaremos 16 novas", diz Hahn.

A Blau tem sido pioneira em biotecnologia, com portfólio de marcas próprias de medicamentos de alta complexidade focado em segmentos relevantes da indústria, como imunologia, hematologia, oncologia, nefrologia, especialidades, antibióticos, atuando em diversas classes terapêuticas.

Atualmente a farmacêutica está em 7 países da América Latina — Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Equador, Peru, Uruguai — e nos Estados Unidos, e possui cinco fábricas.

