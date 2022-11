Black Friday Havan: conheça as principais promoções da varejista em 2022

Há 36 anos no mercado, a Havan S.A, popularmente conhecida apenas como Havan, é uma das redes varejistas mais conhecidas do Brasil, com mais de 22 mil lojas espalhadas pelo Brasil, com sua matriz no estado de Santa Catarina. Nesse sentido, a Black Friday Havan 2022 promete trazer muitas promoções, descontos e parcelamentos em até 10 vezes sem juros no cartão Havan.

Diferentemente de outras redes do varejo, a Black Friday Havan não começa apenas no dia 25 de novembro, mas tem sua duração durante todo o mês.

A empresa faz uma rotatividade nas promoções durante semanas, com isso os clientes podem encontrar os setores de cama, mesa e banho, moda, eletro, utilidades domésticas e celulares com descontos bastante atraentes.

Black Friday Havan

Muito aguardada pelos clientes, as promoções da Black Friday garantem preços mais acessíveis e descontos vistos apenas durante esta época do ano.

Para essa Black Friday, a Havan conta com o maior mix de produtos, mais de 350 mil itens, estacionamento gratuito, ambiente climatizado, cartão Havan, Pula-Pula, horário diferenciado, além do atendimento de domingo a domingo.

Visto que estamos no período de Copa do Mundo, a varejista atrelou esta Black Friday ao futebol. O jingle da campanha é o hit nacional que viralizou, principalmente nos gramados, conhecido como “O passinho do volante”.

Além disso, a Havan traz muitas promoções de eletrodomésticos, com foco em Smart TVs, para que os clientes possam assistir aos jogos da Copa do Mundo com qualidade, porém pagando barato.

Vale lembrar também que a Havan tem tudo: camisetas e bandeiras para você vestir e decorar, jogo de panelas e airfryer para você preparar os melhores petiscos, taças de cerveja e água para melhor servir.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Atenção para as ofertas relâmpago

Caso você esteja procurando grandes promoções nesta Black Friday das lojas Havan, não deixe de ficar de olho nas ofertas relâmpago, que oferecem descontos em um número limitado de itens por 24 horas. Após isso, novas promoções são disponibilizadas pela companhia, também com duração de 24 horas.

Nesse sentido, para obter esses descontos, brindes, frete grátis ou kits de produtos, basta acessar o site ou aplicativo da Havan, ir até a seção “Promoções da Black Friday Havan” e selecionar “ofertas relâmpago”. Após isso, você pode acessar diferentes ofertas nas principais categorias do site.

Além disso, com o aplicativo da Havan, que está disponível para Android e IOS, será possível receber notificações de ofertas relâmpago, outros descontos e também acompanhar o passo a passo do pedido realizado.

Vale lembrar que, diferente de outras varejistas, na Black Friday Havan os preços são os mesmos no site, no aplicativo ou nas lojas físicas em todo o Brasil. Dependendo do produto, o cliente poderá realizar a compra no conforto de sua casa, via site, e pegar o seu pedido em até duas horas, na loja Havan mais próxima de sua casa.

É confiável comprar na Havan?

O site da Havan é considerado seguro, tendo mais de 26 anos de hospedagem. Além disso, o site possui o selo de segurança ou cadeado verde, mas por si só isso não garante que um site é confiável, mas é requisito mínimo para os dias de hoje.

Segundo a plataforma “Reclame Aqui”, o site da Havan é um site confiável, que entrega uma boa experiência de compra para seus consumidores. A reputação do site na plataforma é considerada ótima, com nota 8, sendo 10 a nota máxima.

Dicas de segurança

Use senhas fortes e complexas;

Ative a autenticação de dois fatores;

Não faça pagamentos fora do sistema do site da Havan, pois a empresa não poderá ajudá-lo se você for enganado;

Se você tiver alguma suspeita de possíveis violações de sua conta, altere sua senha imediatamente;

Cuidado ao clicar em “cupons” fora do site da Havan, pois podem conter links maliciosos.

Formas de pagamento nesta Black Friday da Havan

O cliente que deseja aproveitar as ofertas da Black Friday da Havan poderá efetuar suas compras utilizando os mesmos meios de pagamento durante todo o ano:

Cartão Havan;

Cartão de Crédito;

Pix.

Lembrando que caso o cliente deseje utilizar o Cartão Havan, ele levará vantagem, visto que é possível realizar o pagamento em até 10x sem juros e sem entrada. As ofertas da Black Friday Havan são por tempo determinado e conforme disponibilidade de estoque.

Além disso, vale lembrar que apenas a inclusão do produto selecionado no carrinho, não garante a compra, pois as promoções relâmpago possuem tempo para terminar, além de poder acabar o estoque. Com isso, o produto estará garantido para você apenas após a confirmação do pagamento.

As melhores ofertas

Visto o período de Copa do Mundo, aumenta-se a demanda dos clientes por televisão de qualidade.Nesse sentido, uma das TVs mais vendidas no site da Havan, a Smart TV de 55 polegadas, QLed 4k da marca Samsung, com processador Neural quantum 4K.

O aparelho, que proporciona uma melhor experiência de visualização, junto ao seu design super fino, está saindo de R$ 6.999,90 para R$ 4.999,90, ou seja, um desconto de 29%, além de possuir frete grátis para toda região Sul e o estado de São Paulo.

Além disso, para os clientes que possuem o cartão de crédito Havan, há a possibilidade de parcelar a compra em até 10x de R$ 499,99 sem juros. Já na parte dos smartphones, a Havan apresenta o Samsung A53, 5G com tela de 6.1 polegadas, 128 GB e uma câmera de 64 MP.

Esse smartphone está saindo de R$ 3.299,90 para R$ 1.799,90, ou seja, um desconto de 45%. Em suma, vale lembrar que os clientes que possuírem o cartão de crédito Havan poderão parcelar a compra da Black Friday em até 10x de R$ 179,99 sem juros e sem entrada.

Assim, os clientes da Havan podem aproveitar esse período de ofertas, comparar preços com outras lojas e buscar pelas melhores ofertas da Black Friday.

Nesse caso, a pesquisa de preços é um fator importante para saber se de fato se trata de uma oferta válida para a Black Friday, ou se o preço dos produtos está de acordo com o que já foi praticado anteriormente de modo comum em outros períodos do ano.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

