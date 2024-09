BHub capta R$ 74 milhões com IFC, Valor Capital, Monashees e Latitud e mira breakeven em 2025

Uma das empresas pioneiras no mundo a transformar o back office de outras empresas num produto, a startup BHub recebeu 74 milhões de reais num aporte liderado pelo International Finance Corporation (IFC), braço de investimento do Banco Mundial focado em negócios de países em desenvolvimento.

A rodada teve também a participação dos fundos Valor Capital, Monashees e Latitud. O aporte avaliou a BHub em 160 milhões de dólares, algo como 900 milhões de reais.

Em três anos de BHub, a empresa fundada por Jorge Vargas Neto já levantou 250 milhões de reais. Foram duas rodadas: uma do tipo semente liderada pelo Monasheed e Valor Capital e uma Série A, em dezembro de 2021.

Nesta, entraram como investidores:

QED Investors

Picus Capital

Clocktower VC

Addition

Além de fundadores de unicórnios como iFood, Rappi, Olist e Vtex

A chegada do IFC atesta a função social do negócio da BHub, nas palavras do fundador.

"A lacuna de produtividade no Brasil entre PMEs e grandes corporações é uma das maiores do mundo, dificultando o desenvolvimento das operações dos empreendedores e aumentando os riscos de falência", diz Vargas Neto.

"A BHub ajuda a reduzir essa lacuna ao melhorar a gestão financeira das PMEs."

O que faz a BHub

O negócio da BHub é dar jeito em todo tipo de processo necessário para o funcionamento de uma empresa, mas sem relação com a atividade fim da empresa em si. É, nas palavras de Vargas Neto, um 'back office as a service'.

Na lista estão burocracias como ordens de pagamento a funcionários e fornecedores, resolução de pendências jurídicas e por aí.

Em planos com assinatura mensal, os clientes da BHub selecionam serviços como gestão de contas a pagar e receber, gestão de folha e benefícios, contabilidade e paralegal.

O modelo de negócio da BHub é similar ao do unicórnio americano Pilot, alvo de um investimento do fundo do bilionário americano Jeff Bezos, em março de 2021. Na ocasião, a empresa foi avaliada em 1,2 bilhão de dólares.

1 /9 (Fintech Celcoin recebeu aporte de 650 milhões, em rodada liderada pela Summit Partners, investidor global para ativos em fase de acelerado de crescimento)

2 /9 (Conta Simples, de cartões corporativos, capta R$ 200 milhões com fundo americano Base10 Partners)

3 /9 (Infleet, com tecnologia contra dorminhocos no trânsito, recebeu R$ 10 milhões, em rodada da Indicator Capital)

4 /9 (Fintech para geraão Z, NG.Cash captou R$ 65 milhões em rodada liderada pela Monashees)

5 /9 (Agtech de Piracicaba, Smartbreeder recebeu US$ 3 milhões em investimento da EcoEnterprises Fund)

6 /9 (Accountfy, que digitaliza a vida de CFOs, obteve US$ 6,5 mi com HDI e Red Ventures)

7 /9 (Sem caminhão vazio: a LogShare, startup de logística, recebeu R$ 12 milhões em rodada seed)

8 /9 (Incognia, de Recife, recebeu R$ 155 milhões e está avaliada em R$ 900 milhões)

9/9 (Inner AI, hub de criação de conteúdo, levantou R$ 12 milhões)

A chegada do IFC vem num momento de expansão acelerada da BHub. Nas contas de Vargas Neto, a base de clientes cresceu cinco vezes desde o início do ano.

Hoje, são mais de 4.000, a maioria deles PMEs com dificuldades para, entre outras coisas, navegar pelas complexidades do sistema tributário brasileiro. Em 2025, a meta é multiplicar por quatro a carteira.

Entre os clientes estão startups como a corretora de planos de saúde Pipo, a empresa de banking as a service Swap e a locadora de veículos Kovi. Além disso, os serviços da BHub têm boa entrada entre profissionais liberais, como médicos e infoprodutores.

Por ano, a plataforma da BHub registra mais de 1 bilhão de reais entre contas a pagar e a receber dos balanços dos clientes.

Como a empresa conquista clientes

Para chegar até eles, a estratégia da BHub tem sido a de transformar escritórios de contabilidade em parceiros comerciais, um modelo semelhante ao de escritórios de investimentos plugados a plataformas financeiras como a do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Pelo formato, a BHub entra com tecnologia para automação de boa parte do trabalho manual feito pelos contadores hoje em dia, como o cálculo de impostos.

É uma dor crescente de quem trabalha no setor: nos últimos anos, a Receita Federal tem ampliado o leque de informações exigidas em relatórios contábeis de empresas que operam sob o regime de lucro presumido ou real.

"Podemos fazer aqui todo o processamento contábil e financeiro e os contadores ficam com a função consultiva e comercial junto aos clientes deles", diz Vargas Neto.

Hoje, 11 dos maiores escritórios de contabilidade do país já revendem os serviços da BHub aos clientes deles. "Como o Brasil tem 82.000 escritórios de contabilidade, temos ainda muita oportunidade de expansão sem precisar sair do Brasil."

Quais são os planos para 2025

O dinheiro do aporte liderado pelo IFC será usado para desenvolver tecnologias. Em particular, um robô virtual dotado de uma inteligência artificial para auxiliar contadores na tomada de decisão.

A meta para 2025 é chegar a um faturamento de 120 milhões de reais e alcançar o breakeven.

Caso os objetivos sejam concretizados, Vargas Neto pretende fazer uma nova captação, do tipo Série B, também no ano que vem.

Antes de fundar a BHub, em junho de 2021, Vargas Neto trabalhou quase uma década no escritório de advocacia Pinheiro Neto assessorando empresas de tecnologia. David Vélez, fundador do Nubank, foi um dos clientes.

O contato frequente com empreendedores fez dele um empreendedor também. Antes de fundar a BHub, Vargas Neto criou a Biva, fintech de crédito vendida ao PagSeguro em 2017, e a ZenFinance, startup de crédito adquirida pela Rappi em 2020.