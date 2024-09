Revo: a plataforma de mobilidade aérea que conquistou Felipe Massa

Quando a Revo chegou ao Brasil, em 2023, a solução de mobilidade urbana apresentou um serviço inédito no país: a venda de assentos individuais em voos de helicóptero para trajetospreestabelecidos.

A proposta inovadora, que utiliza helicópteros bimotores e conta com a expertise do grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopter International (OHI), se destacou como uma opção para clientes de alta renda que desejam driblar o trânsito das grandes cidades, sem precisar fretar uma aeronave inteira.

Tanto pelo modelo de negócio quanto pela tecnologia de inteligência artificial, que traça rotas e encontra os melhores horários para cada passageiro, a inovação é uma marca registrada da Revo.

Felipe Massa como embaixador da Revo

O DNA inovador da Revo chamou a atenção do automobilista Felipe Massa, que se tornou o embaixador oficial da plataforma no Brasil. “O que me atraiu foi o propósito de transformar a mobilidade urbana com soluções avançadas e eficientes, sempre priorizando a experiência do usuário e a pontualidade”, explica o piloto.

No ano passado, a Revo anunciou Massa como embaixador para reforçar a credibilidade da marca. Segundo Rodrigo Otávio Nascimento, CFO da Revo, ele reflete os valores da empresa ao buscar excelência em todas as suas atividades.

“Na Revo, assim como na minha carreira, tudo gira em torno de superar limites e alcançar o máximo de eficiência com segurança e tecnologia”, diz Massa.

Expansão e sucesso no primeiro ano

Além de Felipe Massa, a proposta inovadora da Revo atraiu mais milhares de clientes no primeiro ano de operação no Brasil. Nesse período, a empresa expandiu suas rotas fixas e aumentou sua oferta de voos semanais, de 85 para 145.

Hoje, a Revo oferece trajetos de ida e volta entre São Paulo e destinos como Aeroporto de Guarulhos, Alphaville e Fazenda Boa Vista, além de destinos sazonais para Ilhabela e Juquehy-Baleia. Para acompanhar o crescimento da demanda, a Revo adicionará mais uma aeronave à frota, composta atualmente por dois helicópteros Airbus H135 e H155.

Para Massa, essas soluções são essenciais para o Brasil, um país com enorme potencial para transformar a maneira como se desloca. “É muito gratificante fazer parte de algo que está redefinindo a mobilidade urbana”, conclui Massa.

Como contratar os serviços da Revo

Os clientes que optam pelos serviços da Revo têm direito a uma experiência completa “porta a porta”, com translado terrestre incluso. O serviço pode ser adquirido pelo aplicativo Revo – Aerial Mobility, disponível na Apple Store e no Google Play, pelo site da empresa ou pelo Concierge. O valor do assento unitário para o trajeto São Paulo-Guarulhos parte de R$ 2.500.