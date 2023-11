Bebidas, azeite e mais: produtos de giro rápido crescem 157% no fim de semana pós Black Friday

A Black Friday 2023 pode ter frustrado boa parte do varejo brasileiro, mas surpreendeu aqueles que trabalham com itens de giro rápido. Levantamento da NielsenIQ Ebit, líder de informações e insights sobre o comércio eletrônico no Brasil, mostra que o número de pedidos de produtos de gôndola cresceu 157% nos dias 25 e 26 de novembro.

Em relação ao faturamento, as vendas online dos produtos de giro rápido cresceram 75%. A pesquisa também aponta que os consumidores gastaram em média um valor mais baixo, mostrando uma diversificação da categoria.

"Os resultados refletem a dinâmica e a agilidade do comércio eletrônico. O consumidor está claramente priorizando a conveniência e a variedade oferecidas por essas categorias, reforçando a tendência de escolhas ágeis e de baixo ticket médio", diz Marcelo Osanai, executivo de e-commerce da NielsenIQ Ebit.

Alimentos e bebidas são destaque

A categoria de Alimentos e Bebidas, junto com Perfumaria e Cosméticos, foram o grande destaque da Black Friday no fim de semana. A primeira registrou crescimento de 91% nas vendas em comparação com 2022.

Subcategorias como bebidas alcoólicas, azeite, bebida láctea, vodka, licor e outras bebidas não alcoólicas se destacaram como os principais impulsionadores desse crescimento.

"A categoria de Alimentos e Bebidas emerge como um verdadeiro destaque na Black Friday. A resposta positiva a estas ofertas destaca não apenas o apetite por promoções, mas também a relevância de produtos alimentícios e de bebidas no ambiente de compras online", diz Osanai.

Além disso, houve forte contribuição para o faturamento total do setor nas vendas online. A cesta de Alimentos e Bebidas foi a segunda que mais contribuiu positivamente para o total das vendas, com 21%, atrás apenas de Perfumaria e Cosméticos, que cresceu 45% no período. Outras categorias também apresentaram alta no final de semana pós Black Friday:

Bebês e Cia (13%)

Esporte e Lazer (8%)

Saúde (6%)

Casa e Decoração (5%)

