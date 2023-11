"Black Thursday?" Black Friday 2023 tem véspera forte e queda nas vendas no início da sexta-feira

Ainda há algumas horas de Black Friday pela frente, mas os primeiros dados preliminares apontam um movimento curioso: o forte mesmo parece que será a quinta-feira, e não a sexta - o dia da semana que estampa o nome da data promocional.

O fim da noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira registraram alta nas vendas. O pico foi à meia-noite, quando houve 20% mais de vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a sexta, mesmo, registrou uma queda. Levantamento da NielsenIQ Ebit, líder de informações e insights sobre o comércio eletrônico no Brasil mostra que as vendas registram queda de 16,7% no acumulado de doze horas até o meio-dia desta sexta-feira na comparação com igual período de 2022.

As lives, as ações promocionais e um engajamento acelerado na noite de quinta-feira fizeram com que a promoção, praticamente, tivesse um novo nome, Black Thursday: entre meio-dia e às 23h59 do dia 23/11, as vendas tiveram crescimento de 6,4% na comparação com 2022, para atingir um pico de alta à meia noite de sexta de 19,8% sobre o ano passado. A partir das 2 horas da manhã de hoje, 24 de novembro, porém, a demanda retomou a tendência de retração.

“É importante salientar que os dados preliminares de início da Black Friday nesta manhã de sexta-feira estão em consonância com o que observamos em nossa pesquisa de intenção de compras”, diz o executivo responsável por e-commerce da NielsenIQ Ebit, Marcelo Osanai. "Além disso, vale ressaltar que o sábado e domingo representam ainda períodos de oportunidade. É um momento de o mercado otimizar a resposta dinâmica aos anseios do consumidor para potencializar os resultados", acrescentou.

Como foi o desempenho por categorias

A categoria de Perfumaria e Cosméticos saiu na frente no crescimento de vendas em relação ao ano anterior. Durante a quinta-feira da Black Friday (23/11), a categoria atingiu um índice notável de 30% de crescimento sobre 2022. Por outro lado, a categoria de eletrodomésticos teve uma retração de 16,2%.

“Essa última análise reflete as nuances dinâmicas do cenário pré-Black Friday no e-commerce”, afirma o gerente de Customer Success da NielsenIQ Ebit, Luiz F. Davison. “Telefonia e Eletrônicos também continuam desafiadores e temos estabilidade de alimentos e bebidas”.

PMEs já movimentaram R$ 77 milhões

As pequenas e médias empresas já movimentaram 77 milhões de reais durante a Black Friday 2023, se considerar as vendas de terça até sexta às 12h. O número indica um crescimento de 26% em comparação a 2022. Até o momento, já foram vendidos 1,1 milhão de produtos no período, com um ticket médio de R$ 265. O levantamento é da Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais.

“Neste ano, os lojistas se prepararam com mais antecedência, realizando campanhas com promoções desde o começo de novembro, o que atingiu um número maior de clientes e permitiu uma melhor organização para a Black Friday”, diz Luiz Figueira, Diretor Geral de Plataforma da Nuvemshop.

Dentre os estados que mais estão faturando nesse início da semana da Black Friday estão:

São Paulo: R$ 30,2 milhões

Minas Gerais: R$7,8 milhões

Rio de Janeiro: R$ 5 milhões

Santa Catarina: R$4,7 milhões

Já sobre os meios de pagamento, os destaques são:

Cartão de crédito: 59%

Pix: 31%

E os segmentos com maior faturamento são:

Moda: R$ 34 milhões

Saúde e Beleza: R$ 6 milhões

Casa & Jardim: R$ 3,6 milhõ es

E-commerce perde dinheiro com lojas fora do ar

O varejo online brasileiro deixou de faturar R$ 7,6 milhões nas primeiras 12 horas da Black Friday deste ano com sites fora do ar. Esse número significa que os e-commerces analisados pelo estudo anual da Sofist boutique de serviços profissionais em engenharia de qualidade, estão encarando, até o momento, uma perda 52,5% maior que na Black Friday de 2022.

O monitoramento teve início oficial às 22h do dia 23 de novembro. A empresa coletou dados referentes à lentidão e instabilidade, com o objetivo de revelar quantos sites disponibilizaram uma experiência de uso ruim.

