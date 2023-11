Na pré-Black Friday, venda online cai 15,8%, mas eletro e cosméticos sobem

Apesar dos consumidores terem antecipado as buscas por ofertas da Black Friday 2023, o faturamento do e-commerce brasileiro caiu 15,8% na primeira quinzena de novembro, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 23, pela consultoria NielsenIQ.

O recuo foi impulsionado pelo desempenhos abaixo da média das categorias de Telefonia, que recuou 40% e Casa e Decoração, que registrou uma queda de 24% no período.

"Essa análise dos primeiros 15 dias de novembro revela uma retração nas vendas do e-commerce, que se torna um termômetro do que ocorre agora com a Black Friday", diz o gerente de Sucesso do Cliente da NIQ Ebit, Luiz F. Davison.

Quais categorias mais cresceram

Embora o cenário geral seja de retração, duas categorias se destacaram positivamente, com mais de 90% dos ganhos do período. Perfumaria e Cosméticos registrou alta de quase 70%, seguida por Eletrodomésticos, que avançou que cresceu dos dígitos e se consolida como a principal categoria, representando 14% das vendas totais do e-commerce.

"O aumento nas vendas pode ser atribuído possivelmente às ondas de calor das últimas semanas, com as subcategorias de Climatizador, Ventilador e Ar Condicionado apresentando os maiores crescimentos, todos também na casa dos três dígitos", diz Davison.

