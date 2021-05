BB escolhe Iêda Cagni para presidente do conselho, 1ª mulher no cargo

O Banco do Brasil (BB) anunciou nesta quarta-feira que a procuradora da Fazenda Nacional Iêda Aparecida de Moura Cagni será a nova presidente do conselho de administração da instituição.

Eleita para o cargo pelo novo conselho de administração da instituição, nesta quarta-feira, ela substituirá Hélio Magalhães, que entregou o cargo após o presidente Jair Bolsonaro ter substituído André Brandão por Fausto Ribeiro no comando do BB.

Magalhães registrou em carta a sua insatisfação com a interferência do governo no BB. Para ele, a medida representa “descaso e desrespeito à governança” da instituição.

Ele defendia a continuidade do trabalho de Brandão e sugeriu para o lugar um nome do mercado financeiro com perfil semelhante ao de Brandão. Fausto Ribeiro faz parte do quadro de funcionários do BB. Era presidente da subsidiária BB Consórcios.

Na reunião do conselho também foi eleito para o cargo de vice-presidente do colegiado Walter Eustáquio Ribeiro. Ele é funcionário aposentado do banco, formado em Relações Internacionais com especialização em marketing e recursos humanos.

Indicada pelo Ministério da Economia, Iêda é a primeira mulher eleita presidente do conselho de administração. O colegiado conta com agora com três mulheres na sua composição: Débora Cristina Fonseca, eleita pelos empregados e Rachel de Oliveira Maia, indicada pelos acionistas minoritários.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.