Avaya lança modelo de negócios por assinatura

Soluções inovadoras serão determinantes para a retomada da atividade econômica após os efeitos causados pela pandemia de covid-19. Nesse contexto, reinventar os modelos de negócios pode ser vital.

Segundo um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 83% das empresas ouvidas entendem que a inovação é o melhor caminho para a aceleração da retomada da atividade econômica e para a preservação do ritmo de crescimento futuro.

De olho nessa tendência, a Avaya, líder global em soluções para aprimorar e simplificar as comunicações e a colaboração, está transformando seu modelo de negócios com o lançamento do formato de subscrição e passa a oferecer todo o seu portfólio no sistema de assinaturas, tanto de software quanto de hardware.

Segundo Marcio Rodrigues, presidente da operação da Avaya no Brasil, o novo modelo de trabalho da empresa, chamado Avaya OneCloud Subscription, é um formato de consumo flexível desenvolvido para elevar a experiência do colaborador e do cliente.

Além disso, visa simplificar os contratos, os processos e os pagamentos para ajudar as empresas a seguir em direção à digitalização e possibilitar que os parceiros escolham os serviços desejados sem amarras. “Mais do que apresentar flexibilidade, a ideia é trazer alternativas com tecnologia de ponta para os clientes”, diz.

O novo modelo ajuda também as empresas a enfrentar brechas de segurança, ter mais flexibilidade laboral e controlar os custos, com a possibilidade de aumentar até 20% o número de usuários, sem pagamento adicional. Tudo isso com base em um plano de proteção do investimento e mediante descontos de até 50% em dispositivos.

Uma transformação total do modelo de negócios

Rodrigues garante que o novo formato é uma demanda do próprio mercado. De acordo com uma pesquisa realizada pela IDC América Latina com empresas da região, 57% dos participantes manifestaram intenção de investir mais na nuvem e 47% pretendem aplicar recursos preferencialmente em modelos de serviços, como consequência da pandemia de covid-19.

Para o executivo, assim como o mercado de CDs evoluiu para o serviço de streaming musical, a tecnologia da Avaya também precisou mudar para acompanhar as necessidades atuais. “Os serviços são aprimorados o tempo todo, e o cliente pode escolher o que mais lhe interessa, de acordo com seu perfil. Estamos dando mais liberdade aos usuários”, afirma.

Na prática, uma empresa que precisava fazer um investimento alto para criar um projeto agora pode contratar o serviço de assinatura, que tem contrato de 36 meses sem investimento inicial e não usa o fluxo de caixa para adquirir os materiais e os softwares. “Esse novo modelo dá um fôlego maior às companhias e incentiva que projetos engavetados por problemas de caixa saiam do papel”, defende Rodrigues.

Antes mais conhecida por seus telefones e suas soluções de contact center, a Avaya consolida sua participação no segmento de softwares, sempre oferecendo soluções em nuvem e sistemas que facilitam a comunicação nas empresas. Agora a empresa quer ser conhecida por seu novo modelo de negócios.

Tecnologia impulsionada para conter a pandemia

A pandemia também impactou os negócios da Avaya. Ainda em março, a empresa liberou gratuitamente o acesso às suas ferramentas para ajudar os clientes a realizar a migração para o home office. Com presença forte em setores-chave no momento, como o de saúde, a companhia alcançou a marca de 73.000 licenças disponibilizadas sem custo por 90 dias no Brasil.

“Olhamos para o lado social na tentativa de ajudar a conter a disseminação do vírus e a garantir a continuidade dos negócios. Fomos a primeira empresa do setor a tomar essa ação”, diz Rodrigues.

Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do Avaya OneCloud Subscription, que começou a ser pensado antes da pandemia, ganhou força com a necessidade de isolamento social para conter o avanço do vírus e com as dificuldades financeiras encontradas pelas companhias. “Tudo aconteceu num momento em que flexibilidade é ainda mais essencial”, diz o executivo.

Justamente para falar das mudanças trazidas pela pandemia e sobre o novo modelo de negócios, o evento Avaya Engage, a ser realizado virtualmente nos dias 2 e 3 de setembro, será ainda mais importante neste ano.

A conferência de usuários reunirá nomes prestigiados e tem como objetivo empoderar as organizações com soluções de comunicações unificadas e colaboração para trabalhar de forma mais inteligente e engajar clientes e colaboradores mais efetivamente.