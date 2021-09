Associação lançará marketplace para supermercados

Em uma convenção do setor supermercadista, que reuniu 400 empresários e lideranças nesta terça-feira, 21, a Associação Brasileira de Supermercados anunciou a criação de um marketplace de supermercados para abrigar 91 mil lojas físicas existentes no país, atualmente filiadas à ABRAS.

Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática

A ideia é investir R$ 60 milhões no projeto, que deve chegar ao final do terceiro ano com um faturamento de R$ 20 bilhões. A nova plataforma será independente, mas deve trabalhar a serviço do setor supermercadista, que terá poder de veto dentro da estrutura societária.

“Fornecedores não poderão usar a nova plataforma como canal de venda. As indústria terá que continuar vendendo seus produtos aos supermercados, para que os varejistas os distribuam na plataforma online,” diz João Galassi, presidente da Abras.

Para o consumidor, a vantagem é poder comprar em uma única plataforma produtos de várias redes supermercadista ao mesmo tempo. A ferramenta também será vantajosa para as redes menores, que não precisarão desenvolver estruturas próprias de tecnologia.

A data de lançamento da plataforma ainda não está definida, mas deve acontecer ainda este ano.