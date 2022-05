Testamos Aspire 5, a linha de notebooks da Acer. E nos surpreendemos

O mercado brasileiro de computadores pessoais fechou 2021 com alta de 37% em relação a 2020. Durante o ano, segundo um estudo do IDC Brasil, 8,7 milhões de máquinas foram comercializadas (7 milhões de notebooks e 1,7 milhão de desktops).

Para quem está pensando em comprar um computador portátil para ter mais desempenho e melhorar a produtividade, seja nos estudos, seja no trabalho, o mercado oferece algumas opções com bom custo-benefício, como a linha Aspire 5, da Acer.

Fizemos um teste para entender como o notebook se comporta. Confira, a seguir, as nossas impressões:

A linha Aspire 5

A linha Aspire 5 oferece interessantes possibilidades de processadores, que vão dos Intel (i3, i5 e i7) aos Ryzen 5 e 7 da AMD.

Todos eles são capazes de executar com folga a rotina de quem terá de usar muitos programas, como navegador, editores de textos e planilhas, além das rotineiras reuniões online, agora mais frequentes com a possibilidade de home office e trabalho híbrido.

Esses processadores também são preparados para levar muito bem o uso casual, para depois do trabalho, ou em momentos de estudos. Assim, suportam com tranquilidade streaming de filmes e séries, sem engasgos e travamentos.

A garantia de velocidade para executar mídia se dá também pelo armazenamento SSD, que, a depender do modelo, pode ser expansível até a capacidade de 1 terabyte.

Com esse tipo de componente de memória existe a garantia de que o notebook ligue em poucos segundos e responda em bem menos tempo na hora que o usuário exigir mais dele.

Pensado para durar

As configurações também podem ser entendidas como flexíveis, já que é possível dar um upgrade em qualquer notebook Aspire 5, tanto na memória RAM quanto no armazenamento, garantindo mais tempo de vida útil.

“Essa longevidade no uso também vai se dar externamente, já que os chassis escolhidos para a linha Aspire 5 miram na usabilidade, onde é preciso ter mobilidade e leveza, alinhado à boa resistência dos materiais”, conta André Teixeira, gerente de produtos da Acer.

“O usuário terá em mãos um computador capaz de suportar muito bem uma rotina em que seja preciso tirá-lo da mochila várias vezes ao longo do dia ou carregá-lo de uma mesa para outra”, completa o executivo.

O adendo fica por conta do design dos notebooks, que além de finos (eles têm 17,95 mm de espessura) e com uma tela ampla, estão disponíveis em várias cores e vêm com tampa de alumínio jateado, cumprindo bem a função de dar ao equipamento uma aparência profissional.

Os notebooks da linha Aspire 5 custam entre R$ 3.499 e R$ 5.499* e podem ser encontrados no site da Acer. Para economizar na compra, o consumidor recebe 10% de desconto nos pagamentos via Pix. O produto também pode ser parcelado em 12 vezes no cartão ou via AME, com direito a cashback.

*Valores apurados no mês de maio de 2022 e sujeitos a alterações sem aviso prévio