Apostas: Betway próximo de acordo de US$ 5,1 bi que o levará à Nasdaq

O Super Group, empresa que controla o site de apostas Betway, está próximo de um acordo para abrir capital por meio de uma fusão com a empresa de aquisição Sports Entertainment Acquisition Corp com uma avaliação de cerca de 5,1 bilhões de dólares, disseram pessoas com conhecimento do assunto neste sábado.

O acordo acontece no momento em que a Betway, que tem raízes na Europa, expande seus negócios para os Estados Unidos. A Betway concordou em adquirir a Digital Gaming Corp, explorando o mercado de apostas e jogos em 10 Estados dos EUA, segundo as fontes.

Acionistas que representam mais de dois terços do patrimônio do Super Group manterão suas participações, segundo o acordo, disseram as fontes. O presidente-executivo da Sports Entertainment, Eric Grubman, ex-executivo da NFL, será o presidente do Super Group, e o CEO da Sports Entertainment, John Collins, ex-diretor-operacional da NHL, será membro do conselho do Super Group, acrescentaram as fontes.

As fontes pediram anonimato porque as negociações do acordo são confidenciais.

Os SPACs, como a Sports Entertainment, são empresas de fachada que arrecadam fundos para ofertas públicas iniciais com o objetivo de se fundir com uma empresa privada, que, consequentemente, se torna pública, oferecendo uma alternativa aos IPOs tradicionais.

Negociações de SPACs diminuíram nas últimas semanas, depois de um começo recorde em 2021, após reguladores norte-americanos mudarem as regras de contabilidade para eles.

A plataforma da Betway permite apostas em eventos esportivos populares ao redor do mundo, como o torneio inglês de futebol Premier League e o campeonato de críquete Indian Premier League. Tem parceria com equipes de basquete dos EUA, como o Chicago Bulls, o Golden State Warriors, o Brooklyn Nets e o Los Angeles Clippers, e times de futebol ingleses, como o West Ham.