Após vender paçocas no semáforo, empreendedora investe em marca capilar própria

Dentro de casa e em busca de realizar seus sonhos e atender os desejos dos filhos, Josy Lopes iniciou sua jornada de sucesso no empreendedorismo. A habilidade de fazer cremes para cabelo artesanalmente, e sem grandes pretensões, levou a autônoma que prestava serviços de cabeleireira a criar a sua própria linha de produtos capilares e a abrir um salão de beleza em Contagem, Minais Gerais.

“Inspirada em receitas da minha avó, fazia algumas misturas para os cabelos dos meus três filhos, em especial, a mais velha, que tinha um cabelo muito seco e fragilizado devido à utilização de vários medicamentos, por ser autista e ter outros problemas de saúde. Certo dia, uma amiga quis comprar e, daí em diante, várias pessoas passaram a se interessar pelos produtos que eu fabricava”, conta Josy sobre o início da marca Segredos d’Maria.

O começo da história de Josy se assemelha a muitas outras trajetórias no empreendedorismo – com a pandemia, Josy começou a passar dificuldades financeiras por falta de trabalho. “Sem alternativas, comecei a vender paçoca no semáforo para complementar a renda e conseguir seguir com meus sonhos. Com o dinheiro da paçoca, comecei a investir mais no negócio”, confessa.

Mas a sorte virou com a ajuda do Sebrae. Incentivada por familiares, Josy buscou o auxílio da instituição para dar uma virada de chave na sua vida de empreendedora. “No Sebrae, encontrei todo o apoio que eu precisava, desde orientações pelo programa Sebrae Delas até cursos e mentorias que se estendem até hoje”, explica.

Com o aumento da procura, ela começou a vender suas criações de porta em porta e, aos poucos, foi conquistando a sua clientela. Os próximos passos foram buscar um laboratório que pudesse validar a qualidade de seus produtos, patentear a marca e garantir a autorização da Anvisa para a comercialização da linha capilar, que é vegana e utiliza produtos naturais na composição.

Alguns produtos já estão no mercado e são comercializados no salão de beleza aberto recentemente pela empreendedora e que leva o nome da marca. Além disso, podem ser adquiridos pela internet, com entrega para várias regiões brasileiras. A linha de reconstrução capilar “Cenoura e Bambu” e as máscaras feitas a partir de baba de quiabo e mandioca são alguns dos produtos já disponíveis para os consumidores.

“Ainda temos muitas novidades da Segredos d’Maria que estão sendo desenvolvidas para serem lançadas em breve. A cada dia, estamos trabalhando para tornar as minhas criações e o salão de beleza mais conhecidos aqui em Minas e no Brasil todo”, finaliza Josy.