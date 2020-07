Após queda devido à pandemia, Coca-Cola vê recuperação

A Coca-Cola Co. informou nesta terça-feira que a demanda por seus refrigerantes está melhorando depois de registrar uma queda de 28% nas vendas em um de seus “mais desafiadores” trimestres do ano devido ao fechamento de restaurantes, teatros e espaços esportivos por causa da pandemia do Covid-19.

A Coca-Cola obtém uma parcela considerável de sua receita com a venda de refrigerantes e concentra-se em restaurantes e empresas de teatro, como McDonald’s e AMC Entertaginment Holdings , mas a maioria dessas empresas teve que fechar parte ou a totalidade suas operações por causa do vírus.

A empresa com sede em Atlanta disse que as tendências de volume unitário, um indicador importante da demanda, melhoraram sequencialmente, passando de uma queda de cerca de 25% em abril para uma queda de cerca de 10% em junho, em meio ao alívio nas medidas de restrição de circulação de pessoas.

As tendências de volume para o mês de julho até o momento caíram um dígito médio globalmente.

No trimestre encerrado em junho, houve queda de 16%, com a marca Coca-Cola caindo 7% e os refrigerantes recuando 12%.

O volume unitário de chás e cafés caiu 31%, em grande parte devido ao fechamento temporário das lojas da rede Costa na Europa Ocidental.

A Coca-Cola reportou receita ajustada de 7,18 bilhões de dólares, em linha com as estimativas de modo geral, segundo dados do IBES da Refinitiv.

Em uma base por ação, a Coca-Cola teve lucro de 0,42 dólar, superando a estimativa média dos analistas de 0,40 dólar.

O lucro líquido atribuível aos acionistas da fabricante de bebidas caiu cerca de 32%, para 1,78 bilhão de dólares.