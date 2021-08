Amazon planeja abrir lojas de departamento nos EUA

A Amazon planeja abrir vários grandes locais físicos de varejo nos Estados Unidos que funcionarão como lojas de departamento, num passo para ajudar a empresa de tecnologia a estender seu alcance nas vendas de roupas, utensílios domésticos, eletrônicos e outras áreas, segundo disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

As primeiras lojas devem ser abertas nos Estados de Ohio e Califórnia, de acordo com as fontes. Os novos espaços de varejo terão cerca de 30 mil pés quadrados (cerca de 2,7 mil metros quadrados), menores do que a maioria das lojas convencionais, e vão oferecer itens das principais marcas de consumo.

Não está claro quais marcas serão oferecidas, embora os produtos de marca própria da empresa devam ter destaque, disseram as pessoas. A Amazon vende muitos produtos, incluindo roupas, móveis, baterias e dispositivos eletrônicos por meio de muitas de suas próprias marcas. Os planos ainda não são definitivos e podem mudar, disseram essas pessoas.

A expansão para o novo modelo permitirá à Amazon oferecer aos consumidores uma variedade de itens que eles poderiam experimentar pessoalmente antes de decidirem pela compra. Isso seria particularmente benéfico no setor de vestuário, que muitas vezes pode ser um jogo de adivinhação para clientes que compram online devido a questões de tamanho e ajuste. Também daria aos clientes uma gratificação ainda mais instantânea do que o envio rápido oferecido pela Amazon para compras online.

A Amazon abriu sua primeira loja física em 2015, uma livraria em Seattle. A companhia tentou diferenciar as lojas dos concorrentes, concedendo descontos aos clientes do Amazon Prime, oferecendo seus próprios dispositivos para teste e venda e criando uma seleção altamente selecionada de livros com base em um sistema de classificação.