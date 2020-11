Algar Telecom é a “Empresa do Ano”; Klabin é a “Melhor do Agronegócio”

Em cerimônia transmitida online no fim da tarde desta quarta-feira (18), a operadora Algar Telecom, de Minas Gerais, foi anunciada como a “Empresa do Ano” de MELHORES E MAIORES 2020, o mais importante prêmio de excelência empresarial do Brasil, criado em 1974 pela EXAME. Outro grande destaque da 47ª edição do evento foi a fabricante paulista de papéis Klabin, escolhida como a “Melhor do Agronegócio”.

A consagração das duas empresas é resultado de um processo de avaliação que, neste ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, levou cerca de nove meses para ser concluído. Ao todo, foram analisados os dados de mais de 3.000 empresas que atuam no Brasil. Para saber sobre os critérios de avaliação, leia no novo canal de MELHORES E MAIORES, que estreou hoje no Portal da EXAME.

A Algar Telecom é a operadora de telecomunicações do Grupo Algar, que nasceu no ramo de beneficiamento de arroz, em 1930, e hoje atua nos setores agropecuário, de tecnologia e entretenimento. A unidade de telecomunicações começou em 1954, quando o imigrante português Alexandrino Garcia comprou uma pequena companhia telefônica no Triângulo Mineiro para ajudar a fomentar os negócios dos membros da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, liderada por ele. A operadora, fundada pelo empresário com o nome de Companhia de Telecomunicações do Brasil Central (CTBC), foi rebatizada em 2013 como Algar Telecom — a palavra “Algar” vem das sílabas iniciais do nome de seu fundador.

A operadora mineira atua hoje em 360 cidades de 16 estados e no Distrito Federal — há cinco anos, eram menos de 100 cidades em sete estados. Em 2019, a companhia ampliou sua rede de fibra óptica em 27% e aumentou sua base de clientes corporativos em 11%, para 143.600, além de atingir a marca de 1,2 milhão de clientes no varejo. Esse investimento em infraestrutura foi fundamental para atender à explosão da demanda este ano durante a quarentena imposta pela covid-19. Na pandemia, muitas empresas precisaram reforçar a sua estrutura de internet para continuar funcionando. “Ajudamos nossos clientes empresariais a crescer e a capturar novas oportunidades. O tráfego de dados em nossa rede subiu entre 30% e 40% nos últimos meses”, diz Jean Carlos Borges, presidente da Algar Telecom. Leia a reportagem completa sobre a Algar Telecom no novo canal de MELHORES E MAIORES.

A pandemia do coronavírus também provocou um aumento na demanda dos produtos da Klabin, a maior fabricante de papéis para embalagens do Brasil. Fundada em 1899, por três irmãos Klabin, mais um primo Lafer, é uma das empresas mais antigas do país. Embora pareça um negócio para lá de tradicional, é a vida moderna o principal motor do crescimento da empresa. A perspectiva de digitalização fez a Klabin abandonar os mercados de papel jornal e para imprimir e escrever. Quando fez essa opção, no início dos anos 2000, ninguém podia prever um efeito da economia digital — a necessidade da embalagem para transportar o mundo de coisas que chega nas casas das pessoas encomendadas pela internet. “O comércio eletrônico impulsionou o negócio de embalagens brutalmente”, diz Cristiano Teixeira, presidente da Klabin.

As vendas da companhia atingiram quase 2,6 bilhões de dólares no ano passado, quando foram dados os primeiros passos rumo a um ambicioso novo ciclo de expansão. Até 2023, a Klabin planeja investir 9,1 bilhões de reais para ampliar seu complexo industrial em Ortigueira, no Paraná. Batizado de Puma II, o projeto contará com duas máquinas para ampliar a capacidade produtiva de kraftliner (um papel resistente, usado em embalagens) em quase 1 milhão de toneladas por ano. Dessa fábrica sairá também o papel kraftliner feito de eucalipto, uma inovação com patente já requerida pela companhia. “O eucalipto leva sete anos para crescer, metade do tempo do pinus”, diz Teixeira. Leia a reportagem na íntegra sobre a Klabin no novo canal de MELHORES E MAIORES.