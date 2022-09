Alarme sem fio usa inteligência artificial para proteger usuários e imóveis

A Orsegups, empresa catarinense de segurança privada e a maior empresa de segurança eletrônica do Brasil, acaba de apresentar ao mercado o Alarme 365. Fruto de cinco anos de pesquisas e um investimento de R$ 15 milhões, o equipamento usa inteligência artificial para identificação de presença humana no ambiente e entender padrões de comportamento dos usuários, a fim de tornar o sistema cada vez mais eficiente.

Entre as inovações está a comunicação bidirecional através do módulo de comando. Por meio dele, a central de monitoramento interage com o ambiente ao primeiro sinal de disparo do alarme, solicitando a palavra de segurança para identificação da pessoa.

Além disso, o sistema permite monitorar o ambiente pelo som caso sejam acionadas as funções SOS ou coação, avisando a polícia sem que haja disparo do alarme, e garantindo, assim, a segurança do usuário.

Para criar uma interface intuitiva, que facilitasse a instalação e o uso, a Orsegups contou com a participação de um time especializado em experiência do consumidor do início ao fim do projeto.

O resultado é um aparelho sem fio, que pode ser instalado sem obras ou reformas e em poucos minutos, e com uma comunicação multicanal que garante a estabilidade da rede e a proteção 24 horas por dia, inclusive para emergências médicas.

De quebra, a verificação por imagem reduz os disparos falsos do alarme. “O Alarme 365 é um produto elástico, ajustável às necessidades de cada perfil e porte de cliente, com instalação rápida e um sistema de fotossensores conectados que permite identificar o que gerou um determinado disparo”, explica Rafael Calmon, gerente de projetos da Orsegups.

Com 50 anos no mercado e sede em São José, na Grande Florianópolis (SC), a Orsegups é líder em soluções inteligentes de segurança eletrônica – e a primeira empresa brasileira do setor a atender aos requisitos das duas normas: ISO27001 e ISO 27701. Juntas, elas garantem a criptografia de ponta a ponta e a segurança dos dados trafegados dos mais de 80 mil clientes atendidos pela companhia. “O módulo do sistema é um computador, que pode receber softwares criptografados, desenvolvidos pela própria Orsegups”, explica Douglas Roberto Pinheiro, superintendente comercial da empresa.

O lançamento do Alarme 365 mantém a empresa na dianteira de uma tendência mundial: a de levar inovação à segurança eletrônica, um mercado que já movimenta R$ 9 bilhões no Brasil e cresceu 14% em 2020 em relação ao ano anterior, segundo o último tbalanço da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese). “Criamos o sistema mais moderno disponível no mercado”, garante Pinheiro.