Air Fryer: as melhores ofertas da fritadeira elétrica na Black Friday 2022

Nos últimos anos e, principalmente durante a pandemia, a Air Fryer se tornou uma amiga dos cozinheiros amadores, com alguns, inclusive, se auto-intitulando 'fãs' do aparelho que promete fazer frituras saborosas mesmo sem óleo.

Somente entre maio e junho de 2020, as vendas da fritadeira cresceram 32% na varejista Polishop, uma das principais propagandeadoras do item. E, ao que tudo indica, o aparelho continua em alta ainda em 2022, com muitas pessoas querendo adquiri-lo na Black Friday deste ano.

Segundo dados da Linx, software de gestão para o varejo que pertence à Stone, a Air Fryer é o 12º item mais buscado pelos consumidores na Black Friday de 2022.

Veja, abaixo, uma seleção com as principais promoções de Air Fryer na Black Friday, em diferentes lojas e e-commerces. Alguns descontos chegam a mais da metade do preço.

Fritadeira Elétrica Sem Óleo Air Fryer Mondial AFN40BI Family Inox 4L - Preta/Inox - de R$ 649,90 por R$ 330,65

No site das Casas Bahia, o modelo está com 49% de desconto.

Fritadeira sem Óleo Mondial AF-30 Family IV 3,5L com Timer Preta - 110v - De R$ 319 por R$ 287,10

No site da Americanas, o modelo está com 10% de desconto e R$ 2 de cashback.

Fritadeira Airfryer Sem Óleo, 4L, Branco, 127V, Midea - de R$ 398,00 por R$ R$ 336,00

No site da Amazon, o modelo está com 16% de desconto.

Fritadeira Elétrica Sem Óleo Air Fryer Philips Walita RI9217 4,7 L – Preta - de R$ 1.199,00 por R$ 560,40

No site das Casas Bahia, o modelo está com 53% de desconto.

Fritadeira Elétrica Sem Óleo 4l Gaabor Digital Touch 127v - de R$ 399,00 por R$ 369,00

site do Mercado Livre, o modelo está com 7% de desconto. No, o modelo está com 7% de desconto.

Fritadeira Elétrica Sem Óleo Arno AirFry Moderna VFRY 3,5L – Vermelha - de R$ 549,90 por R$ 399,00

No site do Extra, o modelo está 27% mais barato.

Fritadeira Elétrica sem Óleo/Air Fryer Nell Smart - Preta 2,4L com Timer - de R$ 449,90 por R$ 249,00

No site do Magalu, modelo está 44% mais barato.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

