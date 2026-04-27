Aché investe em educação ilimitada como motor de crescimento da empresa

Na hora de dar escala ao aprendizado dos colaboradores em iniciativas de upskilling, que é a atualização das habilidades da força de trabalho, muitas empresas ainda esbarram em custo e execução. Não à toa, elas vêm recorrendo a ferramentas que ajudem a lidar com esse gap. Dados do Workplace Learning Report, do LinkedIn, mostram que 88% das organizações temem perder talentos e, portanto, colocam a aprendizagem como principal ferramenta de retenção.

O Aché é uma dessas companhias. Neste ano, a farmacêutica reforçou a Universidade Aché, lançada em 2025, por meio de uma parceria com a Unico Skill, criadora do primeiro benefício de educação ilimitada do país. O laboratório passou a usar a plataforma para dar escala e personalizar o acesso à educação, em linha com a necessidade de desenvolver competências em um mercado cada vez mais competitivo.

A Unico Skill reúne mais de 26 mil cursos e conecta usuários a mais de 100 instituições nacionais, como Mackenzie, PUCRS, USP e algumas das principais universidades internacionais. O portfólio inclui graduação, pós-graduação, cursos livres, idiomas e mentorias, além de plataformas como Coursera, serviço global de cursos online.

“O Aché está alinhado à visão de que educação não deve ser algo pontual, isolado, que chegue a poucas pessoas na empresa”, afirma o CEO da Unico Skill, Joca Oliveira. “Quem entende isso trata a educação como plano de longo prazo e que traz vantagem competitiva.”

“No Aché, temos uma cultura direcionada pela mentalidade de crescimento. Assim, aprender e ensinar são valores que nos norteiam. Por isso, acreditamos que os colaboradores só alcançam a alta performance quando oferecemos um ambiente saudável, líderes capacitados e programas que apoiem o bem-estar. Além dos programas de saúde integral já disponíveis, agora todos podem também ter o benefício da educação por meio da Universidade Aché e da Unico Skill”, explica a diretora executiva de Pessoas e Cultura do Aché, Andreia Vitoriano. A partir da parceria com a Unico Skill, o benefício educação foi estendido a dependentes dos colaboradores.

Estratégia de negócio

A iniciativa vai além da capacitação técnica e passa a integrar a agenda de negócios da companhia. A formação é tratada como um processo contínuo, ligado à capacidade de adaptação e inovação. Além do impacto operacional, a aposta também mira a marca empregadora. Dados da própria Unico Skill indicam que empresas que adotam o modelo registram até 30% menos rotatividade. “Se o colaborador não percebe que a organização está impulsionando seu futuro, ele tende a sair em busca de oportunidades que ofereçam esse crescimento”, diz Oliveira.

O modelo funciona de forma semelhante a um plano de saúde: a empresa paga um valor fixo por colaborador, que passa a ter acesso livre ao catálogo. Na prática, o funcionário pode estudar o que quiser, quando quiser e como quiser. Segundo Joca Oliveira, o sistema usa inteligência artificial para sugerir trilhas de aprendizado, com apoio adicional de consultores de carreira. “Isso faz com que o aprendizado deixe de ser algo imposto ou genérico e se torne relevante para cada pessoa”, afirma o executivo.