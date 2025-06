Evitar acidentes virou um negócio de R$ 13 milhões para esta empresa

A indústria brasileira convive com uma realidade alarmante: um acidente fatal ocorre a cada três horas e 47 minutos. Atropelamentos, quedas de cargas suspensas e esmagamentos dentro das plantas industriais são causas recorrentes, mas pouco divulgadas.

A A4 Solutions surge neste cenário com uma proposta tecnológica inédita no Brasil. A empresa desenvolve hardware e software próprios para monitorar riscos, evitar acidentes e garantir a segurança nas áreas industriais. Fundada em São Paulo, em 2019, a startup nasceu a partir de uma spin-off de uma área de desenvolvimento numa empresa tradicional de segurança eletrônica.

Entre 2022 e 2023, a A4 Solutions cresceu 55,78%, passando de 3,5 milhões para 5,5 milhões de reais em receita. Fechou 2024 com 6,8 milhões e mira 13 milhões para 2025, resultado que reforça sua presença no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024 na categoria entre 5 a 30 milhões.

Como tudo começou

Ana Flavia Rodrigues, fundadora da A4 Solutions, entrou no setor de segurança industrial ainda aos 17 anos, atuando com sistemas de monitoramento em indústrias. Ela acompanhou a evolução dos sistemas analógicos aos digitais e viu de perto os altos índices de acidentes.

"Quando comecei, sempre chamava a atenção a placa com os dias sem acidentes, mas não tinha ideia do impacto real disso no Brasil", diz Rodrigues. Anos depois, quando já acumulava mais de 25 anos na indústria, percebeu que as ferramentas disponíveis eram muito caras e não se adaptavam ao mercado brasileiro.

Por isso que, em 2019, Rodrigues fundou a A4 Solutions com André Rodrigues, hoje diretor de operações, e Dhymas Sventkauskas, atualmente líder da área de pesquisa e desenvolvimento. A aposta da A4 é focar exclusivamente na prevenção de acidentes nas indústrias, com a missão de salvar vidas e reduzir custos operacionais.

"Sabíamos que a tecnologia importada não atendia às nossas necessidades, principalmente por questões de precisão e interferências típicas dos ambientes industriais brasileiros", explica.

Como funciona?

A A4 Solutions desenvolve uma ferramenta que une hardware e software para prevenção de acidentes. O sistema principal, chamado Smart Safe, combina sensores vestíveis usados pelos operadores com sensores instalados nos veículos e máquinas.

Quando um trabalhador se aproxima de um veículo em movimento, o sensor detecta a proximidade com precisão de centímetros e, em último estágio, aciona a parada automática do equipamento, evitando atropelamento e colisões.

Além disso, a plataforma inclui controle de acesso digital às áreas de risco, garantindo que só trabalhadores certificados e habilitados possam operar máquinas específicas ou entrar em áreas restritas. Isso reduz riscos causados por operadores não treinados.

Outra frente importante usa câmeras com visão computacional e inteligência artificial para monitorar equipamentos em indústrias de alto risco — como siderurgia, mineração e petroquímica —, prevendo falhas que podem causar explosões ou acidentes graves.

Um exemplo prático é a detecção de rachaduras em fornos siderúrgicos, que, se não identificadas, podem levar a acidentes fatais. A tecnologia permite avisar o gestor da necessidade de manutenção antes que a falha se agrave.

Crescimento sólido sem investimento externo

A A4 Solutions não recebeu aporte externo, crescendo com capital dos sócios fundadores e investimento próprio em produção nacional. A fábrica está em São Paulo, no bairro do Ipiranga, onde são produzidos cerca de 3.000 dispositivos por mês.

"A pandemia atrasou nossa ideia de terceirizar a produção na China, mas acabou nos obrigando a desenvolver e escalar a produção aqui mesmo. Hoje, ainda não adianta fabricar fora devido ao volume que produzimos", conta Rodrigues.

Planos para 2025

O maior desafio está em mudar a mentalidade das indústrias para investirem em segurança e adotem novas tecnologias. O custo dos acidentes vai além das perdas humanas e inclui uma tributação de 3 a 6% da folha de pagamento sobre o índice de afastamentos, além de indenizações e prejuízos operacionais.

Para 2025, a A4 Solutions planeja ampliar sua carteira de clientes e fortalecer parcerias com canais como a Vivo, que comercializa a ferramenta sob o nome "Zona Segura". O foco está no aumento da receita recorrente, com contratos que combinam hardware, software e serviços.