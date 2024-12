A3Data se prepara para novo salto com IA Generativa no centro da estratégia

Com a missão de destravar a complexa jornada de dados para as empresas, a A3Data vem consolidando sua posição como uma das principais consultorias em inteligência artificial (IA) no Brasil por meio de um crescimento exponencial. Com uma trajetória focada na inovação e na busca constante por soluções de alto impacto, a organização se destaca pela competência em transformar dados em ativos estratégicos para seus parceiros.

Fundada em 2014, a empresa é responsável por importantes projetos de dados em alguns dos líderes de diversos segmentos, atuando desde a implantação de infraestrutura de ponta até a criação de Agentes de IA para os clientes. Com aproximadamente 200 funcionários, a companhia atende grandes players do mercado, incluindo Stellantis, Rede Mater Dei de Saúde, Fleury, Novartis, VW Caminhões e BTG Pactual.

Apesar de um cenário tecnológico cada vez mais competitivo, especialmente pela popularização de ferramentas com IA generativa (GenAI), a A3Data apresentou um crescimento de 2.100% ao longo dos últimos anos. O resultado é fruto de um planejamento estratégico iniciado pela empresa em 2018, e que continua definindo as movimentações da companhia.

“Nesse processo, entendemos os movimentos que precisamos fazer para estruturar um planejamento robusto até 2028 para garantirmos um novo ciclo de crescimento forte, mas ao mesmo tempo mantendo um relacionamento muito próximo com o cliente e um compromisso com a qualidade”, explica Rodrigo Pereira, CEO da A3Data.

Em 2024, a empresa apostou na aquisição estratégica de talentos para potencializar esse processo de escalada. Em julho, Fábio Gomes, que soma mais de 20 anos de carreira e atuava desde 2021 na Keyrus, assumiu o posto de Head of Strategic Sales na A3Data e, em dezembro, passou a responder como Chief Revenue Officer, liderando a expansão comercial da empresa. Três meses depois, Paulo Laurentys (ex-Inter e Accenture) chegou à companhia como diretor de operações (COO). Também com mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia e consultoria, Laurentys tem a missão de trabalhar ao lado dos clientes para maximizar o valor da IA para os negócios.

"A A3Data tem uma convergência de propósitos, tanto por se preocupar com a parte humana quanto pelo foco em otimizar o sucesso do cliente com o uso de inteligência artificial" Paulo Laurentys, COO da A3Data

Liderança reconhecida

Que a reestruturação tenha contribuído para levar a A3Data pelo caminho certo é algo que a empresa não tem dúvidas – e reconhecimentos externos acabam atestando isso. Neste ano, por exemplo, a companhia foi apontada como líder em três dos relatórios da consultoria global ISG, com destaque para dois quadrantes do estudo ISG Provider Lens — Generative AI Services Brazil 2024 . A ISG (Information Services Group), reconhecida por sua influência no mercado, é um dos principais nomes globais em insights em consultoria de tecnologia e fornece análises sobre provedores de serviços de tecnologia.

No relatório focado em IA generativa, a A3Data aparece como destaque nas categorias Strategy and Consulting Services (“Estratégia e Consultoria de Serviços”, numa tradução livre) e Development and Deployment Services — Midsize Providers (“Serviços de Desenvolvimento e Implantação — Provedores de Médio Porte”).

Em 2024, a A3Data também celebrou a importante conquista da Competência Integrada da Amazon Web Services (AWS) na categoria Generative AI Services, um reconhecimento que apenas três empresas no Brasil já alcançaram. A designação confirma a empresa como um membro avançado da Rede de Parceiros da AWS, responsável por desenvolver e oferecer uma solução relevante que integra os serviços fundamentais da Amazon Web Services com alta qualidade, ajudando os negócios a alcançarem seus objetivos de escalabilidade e controle de custos operacionais na nuvem.

Segundo o CEO, a concorrência no mercado de tecnologia e dados é altíssima, por isso, reconhecimentos do tipo reforçam o compromisso da empresa em estar na vanguarda das tendências de mercado e em oferecer soluções inovadoras para os clientes. “Além de mostrar que estamos no caminho certo, vemos que temos um time de altíssima performance e comprometido com o nosso propósito de movimento”, analisa Pereira.

Um diferencial construído

Para o CEO Rodrigo Pereira, o momento especial da companhia é resultado de uma construção de longo prazo. “A A3Data é uma empresa que usa a inteligência artificial desde o seu nascimento. Fomos os pioneiros em Minas Gerais e uma das primeiras empresas do Brasil a ter essa tecnologia no DNA. Já são mais de dez anos de história produzindo competências que unem expertise técnica, reconhecimento de mercado e liderança estratégica”, analisa o executivo.

O portfólio da empresa também demonstra o compromisso com a inovação e com o desenvolvimento de soluções de IA que geram valor real para seus clientes. Em um de seus principais casos de sucesso, a A3Data criou com a Rede Mater Dei de Saúde um modelo de previsão de demanda e gestão de escala, que avalia a probabilidade de internação e ocupação de leitos da unidade hospitalar, diminuindo o tempo de espera, melhorando a experiência do paciente e reduzindo em 85% as horas extras do time assistencial – um ROI de 22% em dez meses.

Um COO de Peso

Dentre os destaques da nova diretoria da A3Data, que inclui o CRO Fábio Gomes, a CHRO Marcela Soares Almeida e o CFO Guilherme Régis, está Paulo Laurentys. Recém-chegado do Inter, onde atuou nos últimos cinco anos como superintendente e gerente-executivo de Dados e Analytics, Laurentys traz uma bagagem sólida e reconhecida pelos anos de experiência em tecnologia. Antes de sua passagem pelo banco digital, ele dedicou 15 anos à Accenture, participando de projetos globais.

Na A3Data, seu principal desafio será criar valor para os clientes por meio do uso estratégico da inteligência artificial. Laurentys focará em apoiar as organizações em suas jornadas, enfrentando os desafios do mercado com soluções inovadoras com base em IA.

Próximos desafios

Responsável por estruturar o movimento de escalada da companhia, Fábio Gomes destaca que a A3Data quer se transformar em um “one-stop shop” de dados, analytics e IA para os clientes. No entanto, para manter o crescimento acelerado até 2028, a empresa sabe que precisa lidar com os desafios que vêm junto com as metas. “Continuar crescendo na velocidade que temos crescido, em um mercado que evolui tão rápido, é um desafio por si só”, destaca o executivo.

Segundo o CEO, “manter o protagonismo e o pioneirismo” é o grande objetivo da companhia. Em outras palavras, a meta é tornar a A3Data mais escalável, ampliando a capacidade de atuação da empresa, mas mantendo a qualidade reconhecida pelo mercado.

Gomes concorda. “Estamos fortalecendo os pilares estratégicos para trazer ainda mais resultados para as pessoas e organizações. O mercado nos reconhece pela excelência, agora, o desafio é trazer essa excelência como propulsora para acelerar nossa expansão e consolidar nossa liderança em atuação nacional até 2028”, finaliza.