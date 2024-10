Os estúdios da Smart Fit estão prestes a ganhar uma nova marca. Após a recente aquisição da Velocity, famosa pelas aulas animadas de bicicleta, o grupo aposta agora na criação da One Pilates, rede focada em aulas coletivas de pilates. A primeira unidade será inaugurada em novembro no Itaim Bibi, bairro nobre da capital paulista.

No portfólio, a Smart Fit já conta com as marcas Race Bootcamp (corrida indoor e treinos funcionais), Vidya (hot yoga)

Jab House (boxe) e Tonus Gym (musculação). Em julho, a companhia anunciou a compra da Velocity por R$ 183 milhões. O grupo conta com 64 unidades em operação.

A rede de academias cresceu 34% nos últimos dois anos, chegando a 1.469 unidades, com receita líquida de R$ 1,26 bilhão no primeiro trimestre.

Diferente das aulas tradicionais, normalmente focadas em grupos pequenos, a One Pilates aposta em aulas coletivas para até 20 pessoas.

Segundo Ana Carolina Corona, líder de estúdios da Smart Fit no Brasil, o objetivo é democratizar o acesso ao pilates, promovendo saúde física e mental.

"Percebemos que o pilates, geralmente, atende a um público mais restrito, com treinos individuais ou em pequenos grupos de até três pessoas. Nossa proposta é expandir isso, trazendo um formato coletivo sem perder a qualidade técnica", explica.

O preço de cada aula não é tabelado e pode variar de acordo com a unidade. Na primeira unidade, localizada no Itaim Bibi, o valor da aula experimental é de R$ 60. O plano anual custa R$ 499 por mês, enquanto o plano mensal fica em R$ 549.

Mas é possível comprar pacotes avulsos, comum na mobilidade: uma aula sai por R$ 70, 10 aulas por R$ 59 cada e 30 aulas por R$ 52 cada. Esses pacotes são pensados para quem deseja flexibilidade no uso dos serviços da academia.

A expansão da marca será feita no modelo de franquias. O investimento inicial é a partir de R$ 1,4 milhão. "Dez contratos de franquias já estão em negociação, com unidades previstas fora de São Paulo", diz a executiva.

Os estúdios pelo mundo

O movimento da Smart Fit está alinhado ao mercado internacional. O setor de estúdios boutique deve alcançar US$ 79 bilhões no mundo até 2029, comparado a US$ 48 bilhões em 2022.

Um dos principais diferenciais do modelo é a flexibilidade. Com diversas opções de horários de aulas ao longo do dia, os alunos conseguem incluir os treinos nas agendas diárias, o que contribui para o aumento da popularidade desse modelo de negócio.

No mercado global, Corona destaca marcas como Barry's Bootcamp e CorePower Yoga, que contam com centenas de unidades espalhadas pelos Estados Unidos.

"Nosso foco é o público high-end, que buscam uma experiência única de pilates em um ambiente sofisticado e com os melhores profissionais do mercado. Acreditamos que teremos um público um pouco mais maduro que nas outras marcas e nossa ideia é expandir para todo Brasil”, diz a executiva.