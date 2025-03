Salários e bônus de Wall Street revelados: veja quanto os maiores bancos pagaram em 2024

A remuneração dos funcionários de Wall Street atingiu níveis recordes em 2024.

De acordo com uma pesquisa da consultoria Prospect Rock Partners, que entrevistou mais de 900 profissionais do setor entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, os bônus e salários foram impulsionados pela recuperação das operações de fusões e aquisições e pelo desempenho sólido dos principais bancos. As informações são do Business Insider.

Bancos de elite lideram aumentos

Os bancos de elite, conhecidos como "boutiques", registraram os maiores aumentos na remuneração, com reajustes que variaram entre 11% e 68%.

Instituições como Evercore, Lazard e Centerview pagaram bônus substancialmente maiores, especialmente para cargos de alto escalão. Diretores executivos dessas empresas, por exemplo, viram seus ganhos médios saltarem de US$ 1 milhão em 2023 para mais de US$ 1,7 milhão em 2024, um aumento de 68%.

O mercado financeiro de 2024 demonstrou uma revalorização do talento dentro das grandes instituições. Bancos como Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley ofereceram salários-base entre US$ 176 mil e US$ 221 mil para associados, além de bônus elevados, superando os valores registrados em 2023.

Os bancos de médio porte também reforçaram suas políticas de remuneração variável, acompanhando a tendência de valorização dos profissionais do setor.

Demanda por especialistas cresce no setor

O aumento na remuneração reforça a importância de profissionais qualificados em finanças corporativas. Em um ambiente no qual os lucros dependem da capacidade de identificar oportunidades estratégicas e executar grandes operações, quem domina o orçamento se torna altamente disputado.

Conhecer sobre valuation, modelagem financeira e negociação se tornou ainda mais relevante para quem busca se destacar nesse setor competitivo.

Além do aspecto financeiro, os altos bônus refletem a intensa demanda por profissionais capazes de liderar transações complexas e gerir relacionamentos com grandes clientes. O mercado financeiro, especialmente os bancos de investimento, continua sendo um dos setores mais lucrativos para executivos bem preparados, consolidando Wall Street como um dos polos mais atrativos para quem deseja crescer na carreira e alcançar remunerações milionárias.

