A estratégia bem-sucedida da Perspective Investimentos

A vida da executiva da área de gente e gestão Carla Medrado tem sido agitada nos últimos cinco anos: depois de um longo período estabelecida em São Luís, Carla morou no Pará, mudou-se para São Paulo, depois para Brasília e, atualmente, está baseada no Rio de Janeiro.

Aos 56 anos, ela está a três de cumprir a meta de se aposentar para usufruir de todo patrimônio que conquistou ao longo de sua trajetória profissional.

Desde 2017, Carla é cliente da Perspective Investimentos, maior escritório de agentes financeiros independentes do Maranhão, contratado do Banco BTG Pactual.

Engana-se quem pensa que a distância física é um empecilho para que Carla acompanhe de perto a evolução da carteira de investimentos. Toda semana, ela se conecta com o time de assessores da Perspective e troca informações graças ao atendimento personalizado que têm à disposição pelo telefone, por videoconferência e plataformas digitais.

“Por causa de minhas mudanças e embora as conexões não fossem tão virtuais na época em que me tornei cliente, nosso relacionamento já era digital desde o começo”, diz Carla Medrado. “E a Perspective foi conquistando minha confiança aos poucos, aliando bom atendimento e resultado: comecei com 10% e hoje tenho 90% de meus recursos aplicados com o escritório.”

O exemplo de Carla confirma a estratégia bem-sucedida da Perspective de utilizar os meios digitais como o melhor caminho para levar a experiência integrada de soluções em investimentos e planejamento financeiro ao cliente, onde quer que ele esteja.

Não à toa, o escritório chega aos dez anos de atuação em todo o Brasil, colhendo resultados em várias frentes. Para começar, ostenta um score de 90 no ranking de qualidade de atendimento do BTG Pactual – que utiliza a metodologia NPS (Net Promoter Score, desenvolvida na Universidade Harvard) para avaliar a satisfação dos clientes.

“É o nosso foco no cliente que nos trouxe até aqui e que vai nos levar para os próximos dez anos”, diz Hugo Otani, sócio-fundador da Perspective. “Temos de dar o melhor atendimento e o melhor resultado para o cliente. É isso que ele espera. Se tiver isso, estará sempre conosco”.

Gol preto

A Perspective foi fundada em 2011 por Hugo Otani e André Souza, recém-formados pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná.

A bordo de um Gol preto, eles rodaram o Brasil a fim de encontrar a melhor praça para abrir um escritório de agentes autônomos, algo incipiente uma década atrás, num mercado financeiro então dominado por grandes bancos e pelos investimentos em poupança.

Fincaram bandeira em São Luís, trouxeram mais um sócio, Igor Abreu, e a partir do Nordeste expandiram seus serviços para todo o Brasil.

Cliente da Perspective desde 2012, a aposentada Ana Lúcia Gonzalez Boucinhas, acompanhou bem essa caminhada. “Conheci a Perspective em 2012, quando fui convidada a participar de uma palestra. Na oportunidade, pude perceber a capacitação técnica de Hugo e André e o quão inteirados eram não só do mercado financeiro como também do cenário político-econômico interno e externo”, diz Ana Lúcia.

Com perfil de moderado a arrojado na hora de investir, Ana Lúcia já tinha familiaridade com o mercado de capitais antes de contratar a Perspective: ela própria efetuava as transações junto à Bolsa de Valores, algumas vezes ganhando, muitas vezes perdendo dinheiro.

“Naquela palestra, vislumbrei a perspectiva de acumular dinheiro sem estresse, entregando minhas economias nas mãos de pessoas que realmente entendiam do mercado”, relembra. “Essas qualidades hoje são vistas em todos os assessores do escritório. Minha atual assessora, Leydis Munive, é altamente qualificada, atenciosa e antenada com as necessidades de redirecionamento que precisam ser feitos na carteira. Sinto-me privilegiada por ter o acompanhamento dela.”

Especialistas em renda variável

Além da matriz, a Perspective Investimentos mantém filiais em Imperatriz (MA), Rondonópolis (MT) e São Paulo e colaboradores em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Essa capilaridade nos mercados permite ao escritório oferecer uma assessoria completa para diferentes perfis de público. Se no Mato Grosso e no Maranhão, por exemplo, a demanda vem da economia do agronegócio, o escritório apresenta a esses clientes soluções de hedge – estratégia de investimentos que visa proteger um ativo contra variações futuras –, com o objetivo de garantir o valor das cotações de produtos agropecuários.

Por outro lado, a clientela da área corporate conta com suporte para fusões e aquisições, planejamento tributário e crédito, cujos produtos atendem também aos segmentos de alta renda e private banking – investimentos acima de 500.000 reais – das pessoas físicas, que representam 95% da carteira.

“São soluções que o BTG Pactual nos permite apresentar aos clientes”, diz Hugo Otani, que também destaca a especialidade da Perspective: a mesa de renda variável, com ativos em bolsa e de renda fixa, em que o investidor tem à disposição, além do agente de investimentos, a expertise do officer, que é um assessor exclusivo especializado em rendas variável e fixa, dado que a volatilidade desses mercados é grande.

“Nosso trabalho não é só reunir alguns fundos e mostrar ao cliente. É algo que nos faz entender bem tecnicamente os produtos e a maneira como se encaixam numa alocação que dê maior segurança, menor risco, menor custo e maior retorno.”

Esse conhecimento em relação aos investimentos, segundo Otani, vem se refletindo na evolução da característica dos clientes da Perspective: hoje, 40% declaram-se sofisticados, 40% se consideram moderados e 20%, conservadores.

“Independentemente do perfil, eles receberão um atendimento humanizado, seja no digital, seja no offline, desde o nosso primeiro contato: fará reuniões periódicas e receberá a oferta de uma carteira adequada aos seus objetivos”, descreve Hugo Otani.

Conforme relembra a cliente Carla Medrado, logo na primeira reunião com a Perspective ela ganhou um e-book com informações sobre investimentos, o que motivou-a a fazer cursos online para se aprofundar nos temas de renda fixa e variável, e vem recebendo a atenção dos assessores e officers até mesmo em reuniões em fins de semana. “Mas o que mais quero é me aposentar, ligar para a Perspective e perguntar aos assessores: ‘Quanto posso gastar neste mês?’”