Construtora do Sul aposta em condomínios horizontais e projeta R$ 870 milhões em lançamentos

Gustavo Barreto, CEO da Paysage Corpal: lançamentos nos três estados do Sul (Divulgação)
Publicado em 11 de março de 2026 às 07h00.
Última atualização em 11 de março de 2026 às 07h02.
Na hora de buscar onde morar, brasileiros priorizam segurança, conveniência e tudo o que remete à qualidade de vida.
E é exatamente isso que a Paysage Corpal busca entregar ao desenvolver e construir condomínios horizontais, loteamentos e bairros planejados.
A empresa não nasceu da iniciativa de um único empreendedor, mas da união entre a Paysage Empreendimentos e a Corpal Incorporadora e Construtora.
Fundada em 1994, a Paysage Empreendimentos se tornou referência em condomínios fechados de lotes na região Sul do país. A empresa integra o grupo da família Maran, que também mantém participação em shopping centers, escritório de advocacia e consultoria.
As inscrições para a edição 2026 do Negócios em Expansão já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se em março e concorra a um MBA Online da Saint Paul!
Do outro lado está a Corpal Incorporadora, fundada em 2008 e ligada ao grupo criado pela família Fuziy em 1977. Com forte presença no Mato Grosso do Sul, a companhia ganhou espaço com condomínios horizontais no modelo home club.
A Paysage Corpal, que abriu as portas em 2020, atua como incorporadora especializada em condomínios fechados horizontais e loteamentos, com foco em urbanização. À frente do negócio está o engenheiro civil Gustavo Barreto.
Natural de Porto Alegre, ele tem 46 anos e atua no mercado imobiliário desde os 19. Construiu carreira executiva passando por todas as etapas, de estagiário a CEO, cargo que ocupa desde o início da operação.
Segundo ele, o principal produto que a empresa oferece são os condomínios de terrenos, mas também desenvolve bairros planejados que podem receber prédios no futuro ou novos condomínios dentro do próprio bairro.
A atuação da Paysage Corpal está concentrada nos três estados do Sul. No Paraná, a empresa opera em Curitiba e na Região Metropolitana, além do norte do estado, em Londrina e Maringá.
Em Santa Catarina, a presença é mais forte no Vale do Itajaí, especialmente em Blumenau e Pomerode, e também inclui projetos em Joinville, Camboriú e Florianópolis.
Por fim, no Rio Grande do Sul, há empreendimentos previstos para Porto Alegre e Região Metropolitana.
A escolha das cidades não é aleatória. "Trabalhamos projetos para a primeira moradia em grandes centros consolidados, com crescimento populacional e econômico consistente", diz.
Barreto pontua que a localização escolhida é um dos principais diferenciais do negócio. Em vez de apostar em áreas distantes para criar bairros totalmente novos e afastados do núcleo urbano, a Paysage Corpal prefere terrenos mais próximos do centro, ainda que menores.
"Buscamos terrenos mais próximos do centro para atender tanto o deslocamento mais eficiente das famílias quanto oferecer uma estrutura interna robusta, com academia, piscina aquecida interna, piscina externa e quadras esportivas, por exemplo".
A sede fica em Curitiba, com unidades de negócio no norte do Paraná e em Santa Catarina. Barreto lembra que, quando chegou, a empresa tinha três funcionários, e hoje já são cerca de 90 profissionais dedicados.
A operação exige presença frequente da liderança nas diferentes cidades. "Praticamente todas as semanas eu tenho uma viagem para visitar um futuro negócio, um terreno ou verificar o andamento das obras", conta.
As inscrições para a edição 2026 do Negócios em Expansão já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se em março e concorra a um MBA Online da Saint Paul!
O processo de licenciamento é apontado como uma das principais dificuldades do setor, pela morosidade e imprevisibilidade nas aprovações. "Isso impacta diretamente o planejamento dos lançamentos", diz.
Por isso, esclarece, a empresa trabalha com um horizonte de 18 a 24 meses no ciclo de negócios, evitando análises restritas ao calendário anual.
No período de 24 meses, em 2024 e 2025, a Paysage Corpal realizou três lançamentos que somaram aproximadamente R$ 200 milhões em VGV, com cerca de 1.300 unidades no Paraná e em Santa Catarina.
Para 2026 e 2027, a Paysage Corpal trabalha para registrar R$ 870 milhões em lançamentos no mercado, distribuídos em sete projetos em quatro cidades do Sul. A meta é entregar 1.617 unidades e ampliar a presença nos principais vetores de crescimento da região.
Todo esse movimento levou a Paysage Corpal a entrar no ranking EXAME Negócios em Expansão. De 2023 para 2024, a empresa ampliou o faturamento em 119%. Em 2023, registrou receita líquida de R$ 70,6 milhões e, no ano seguinte, alcançou R$ 154,8 milhões.
O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).
O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.
As inscrições para a edição 2026 do Negócios em Expansão já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se em março e concorra a um MBA Online da Saint Paul!
Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.
São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.
Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.