Construtora do Sul aposta em condomínios horizontais e projeta R$ 870 milhões em lançamentos

Na hora de buscar onde morar, brasileiros priorizam segurança, conveniência e tudo o que remete à qualidade de vida.

E é exatamente isso que a Paysage Corpal busca entregar ao desenvolver e construir condomínios horizontais, loteamentos e bairros planejados.

A empresa não nasceu da iniciativa de um único empreendedor, mas da união entre a Paysage Empreendimentos e a Corpal Incorporadora e Construtora.

Fundada em 1994, a Paysage Empreendimentos se tornou referência em condomínios fechados de lotes na região Sul do país. A empresa integra o grupo da família Maran, que também mantém participação em shopping centers, escritório de advocacia e consultoria.

As inscrições para a edição 2026 do Negócios em Expansão já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se em março e concorra a um MBA Online da Saint Paul!

Do outro lado está a Corpal Incorporadora, fundada em 2008 e ligada ao grupo criado pela família Fuziy em 1977. Com forte presença no Mato Grosso do Sul, a companhia ganhou espaço com condomínios horizontais no modelo home club.

A união que deu origem à companhia

A Paysage Corpal, que abriu as portas em 2020, atua como incorporadora especializada em condomínios fechados horizontais e loteamentos, com foco em urbanização. À frente do negócio está o engenheiro civil Gustavo Barreto.

Natural de Porto Alegre, ele tem 46 anos e atua no mercado imobiliário desde os 19. Construiu carreira executiva passando por todas as etapas, de estagiário a CEO, cargo que ocupa desde o início da operação.

Segundo ele, o principal produto que a empresa oferece são os condomínios de terrenos, mas também desenvolve bairros planejados que podem receber prédios no futuro ou novos condomínios dentro do próprio bairro.

A atuação da Paysage Corpal está concentrada nos três estados do Sul. No Paraná, a empresa opera em Curitiba e na Região Metropolitana, além do norte do estado, em Londrina e Maringá.

Em Santa Catarina, a presença é mais forte no Vale do Itajaí, especialmente em Blumenau e Pomerode, e também inclui projetos em Joinville, Camboriú e Florianópolis.

Por fim, no Rio Grande do Sul, há empreendimentos previstos para Porto Alegre e Região Metropolitana.

A escolha das cidades não é aleatória. "Trabalhamos projetos para a primeira moradia em grandes centros consolidados, com crescimento populacional e econômico consistente", diz.

Barreto pontua que a localização escolhida é um dos principais diferenciais do negócio. Em vez de apostar em áreas distantes para criar bairros totalmente novos e afastados do núcleo urbano, a Paysage Corpal prefere terrenos mais próximos do centro, ainda que menores.

"Buscamos terrenos mais próximos do centro para atender tanto o deslocamento mais eficiente das famílias quanto oferecer uma estrutura interna robusta, com academia, piscina aquecida interna, piscina externa e quadras esportivas, por exemplo".

Estrutura, desafios e próximos passos

A sede fica em Curitiba, com unidades de negócio no norte do Paraná e em Santa Catarina. Barreto lembra que, quando chegou, a empresa tinha três funcionários, e hoje já são cerca de 90 profissionais dedicados.

A operação exige presença frequente da liderança nas diferentes cidades. "Praticamente todas as semanas eu tenho uma viagem para visitar um futuro negócio, um terreno ou verificar o andamento das obras", conta.

O processo de licenciamento é apontado como uma das principais dificuldades do setor, pela morosidade e imprevisibilidade nas aprovações. "Isso impacta diretamente o planejamento dos lançamentos", diz.

Por isso, esclarece, a empresa trabalha com um horizonte de 18 a 24 meses no ciclo de negócios, evitando análises restritas ao calendário anual.

No período de 24 meses, em 2024 e 2025, a Paysage Corpal realizou três lançamentos que somaram aproximadamente R$ 200 milhões em VGV, com cerca de 1.300 unidades no Paraná e em Santa Catarina.

Para 2026 e 2027, a Paysage Corpal trabalha para registrar R$ 870 milhões em lançamentos no mercado, distribuídos em sete projetos em quatro cidades do Sul. A meta é entregar 1.617 unidades e ampliar a presença nos principais vetores de crescimento da região.

Todo esse movimento levou a Paysage Corpal a entrar no ranking EXAME Negócios em Expansão. De 2023 para 2024, a empresa ampliou o faturamento em 119%. Em 2023, registrou receita líquida de R$ 70,6 milhões e, no ano seguinte, alcançou R$ 154,8 milhões.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.