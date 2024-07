A dona da história

Por trás da empreendedora bem-sucedida e admirada de hoje está uma Renata Fonseca que desde muito cedo precisou ser corajosa e dona de seus caminhos. A cofundadora da Refuturiza, ecossistema que une soluções de educação e empregabilidade, perdeu a mãe aos 4 anos e, com o pai trabalhando muito, ela e os seis irmãos tiveram de aprender a se virar.

A empresária, que é psicóloga de formação, reconhece quanto a história de vida influenciou sua trajetória profissional. “Essa postura protagonista, de tomar as rédeas da vida em nossas mãos e não esperar que o mundo — ou o outro — lhe dê as coisas, me faz colher os frutos agora”, analisa.

Fascinada por buscar entender o comportamento humano, Fonseca tem um talento nato para lidar com gente. Fez sua carreira em recursos humanos e trabalhou em grandes empresas. Até perceber que, à medida que subia posições no mundo corporativo, tinha menos tempo e, assim, se afastava do que ela mais sabia fazer: criar vínculo com as pessoas.

Foi então que, em 2009, o empreendedorismo apareceu como o caminho claro para se reconectar com essa vocação. Não foi uma decisão fácil, mas ela não se intimidou. “Minha primeira grande conquista como empreendedora foi a coragem de arriscar e mudar uma realidade que já não me trazia felicidade e realização”, conta.

Pronta para a oportunidade

Seus primeiros passos no empreendedorismo foram como coaching e facilitadora em processos de desenvolvimento de pessoas e organizações. Porém, foi em 2015 que sua jornada tomou outro rumo, quando Fonseca se juntou a Rafael Pinho, hoje seu sócio na Refuturiza, em outro empreendimento.

A empreitada deu certo e, dois anos depois, a dupla foi procurada por um executivo do Cartão de TODOS, que pretendia contratá-los para a produção do programa de Ensino para Jovens e Adultos (EJA).

Da reunião nasceu a parceria que daria origem a um negócio pioneiro, a Refuturiza, que se tornou o braço de educação e emprego do Grupo TODOS Internacional. “Oportunidades só são oportunidades se estivermos prontos para elas”, afirma Fonseca. “A reunião de cliente e fornecedor se transformou na criação de uma nova empresa, porque todos os envolvidos estavam preparados para dar esse passo”, acrescenta.

No mercado desde 2018, com foco em dar acesso à educação e ao emprego às classes C e D, a Refuturiza oferece soluções online para formação em ensino médio (jovens e adultos), ensino superior, pós-graduação e MBA, cursos técnicos e profissionalizantes, orientação de carreira e uma plataforma de vagas.

O negócio vai muito bem: são mais de 200.000 alunos cadastrados nos cursos profissionalizantes, 188.000 talentos na plataforma de vagas e, só no primeiro semestre, mais de 1.000 pessoas ingressaram nos cursos EAD de graduação e pós-graduação.

“Ser empreendedora não é fácil, é preciso uma grande dose de resiliência e muita vontade de fazer acontecer, mas me sinto imensamente realizada em olhar para a Refuturiza e ver que há uma parte de mim aqui, que minhas horas dedicadas fazem sentido”, diz, satisfeita, a empresária.

Liderança com os pés no chão

Nesses 15 anos, Renata Fonseca moldou a imagem de uma empreendedora que transmite confiança. É uma líder admirável, apaixonada pelo que faz, mas ao mesmo tempo muito realista e cautelosa.

“Na Refuturiza, ocupo muito um espaço de pé no chão, de avaliar a viabilidade das coisas, de acertar os ponteiros. Creio que trago para o time uma segurança de que vamos ousar, mas sem nos aventurar”, observa.

Na construção dessa identidade, seu talento para criar conexões com as pessoas nunca ficou de lado. Ao contrário, isso fica evidente na sua liderança. Acessível, Fonseca é descrita pelos colegas como uma gestora humana e empática, que gosta de conversar com os colaboradores e entender como ajudá- los nos seus desafios, atuando muitas vezes como uma mentora.

É mais ou menos assim que ela deseja que a Refuturiza também seja reconhecida. Seu sonho é que a plataforma ajude cada vez mais pessoas a transformar a vida, dando esperança para que redefinam o futuro, como significa o nome Refuturiza.

“Refuturizar é reescrever a história e criar um futuro. Isso conversa muito com minha história de vida. Tive uma infância difícil e sofrida, emocionalmente falando, mas sempre acreditei que eu merecia ser feliz e fui buscar essa felicidade. Então a pergunta é: como posso ajudar as pessoas a fazerem o mesmo?”