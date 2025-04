BBB 25: Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada estão no Paredão; saiba como votar

Após uma eliminação decisiva e uma nova Prova do Líder, o 18º Paredão do Big Brother Brasil 25 está formado, e os telespectadores já estão ansiosos para saber quem será eliminado. Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

A Prova do Líder e a formação do Paredão

Logo após a eliminação de Delma, o programa promoveu uma nova Prova do Líder, com os cinco participantes restantes. A dinâmica da competição foi clara: quem tivesse o pior desempenho já começaria a disputa pelo voto do público. E foi Diego Hypolito quem acabou sendo o emparedado da vez, pois terminou a prova com o pior desempenho.

Líder João Pedro e sua decisão

João Pedro, vencedor da Prova do Líder, teve a responsabilidade de indicar um participante ao Paredão. Inicialmente, ele pensou em colocar Diego, mas com o atleta já emparedado, mudou sua escolha. "Eu ia colocar o Diego, mas ele já está, então vou colocar a Vitória", justificou, escolhendo assim Vitória Strada como a indicada da vez.

A votação no Confessionário

Após a decisão do Líder, os brothers e sisters seguiram para a votação no Confessionário, onde os votos seriam decisivos para completar o Paredão. As escolhas ficaram da seguinte forma:

Diego Hypolito votou em Renata.

Vitória Strada votou em Renata.

Renata votou em Guilherme.

Guilherme votou em Renata.

Como votar no Paredão do BBB?

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo); Clique em quem você gostaria que continuasse no programa; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login; Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

Como funciona a votação do BBB 25?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa o CPF e só pode votar uma vez.

Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no Gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

Quando é o Paredão do BBB?

O resultado do Paredão será nesta quinta-feira, 17 de abril.