Aos 16, ela ganhava R$ 620 por mês. Hoje, fatura R$ 100 mil com fotografia infantil

Criatividade e determinação podem transformar uma vida, e a trajetória da fotógrafa Gy Alvez é prova disso. Criada na periferia de São Paulo, ela lidera um estúdio de 600m², faturando mais de R$ 100 mil por mês com ensaios de fotografia infantil.

Aos 16 anos, Alvez trabalhava em um centro comercial no Brás com um salário de R$ 620. Com o pouco que tinha, decidiu investir em sua paixão: a fotografia.

Sem condições de alugar um estúdio, ela improvisou um espaço no quintal do tio, usando canos de PVC e tecidos de TNT. "Fazia tudo com o que eu tinha à mão. O importante era mostrar o meu olhar e a sensibilidade com as crianças", lembra.

Quando a pandemia chegou em 2020, a fotógrafa viu seu estúdio ser forçado a fechar. Mas, ao invés de se render, ela manteve sua equipe e, quando o mercado reabriu, voltou com força total. "As famílias estavam buscando maneiras de registrar momentos especiais em casa, e isso impulsionou nosso crescimento", conta.

O reconhecimento

A virada aconteceu em 2018, quando Alvez foi convidada para fotografar os filhos do apresentador Marcos Mion. A partir desse trabalho, sua agenda começou a se encher, com ensaios para celebridades e modelos mirins como Juju Penido e Lorena Queiroz.

A demanda cresceu e, aos 21 anos, Alvez decidiu investir na construção de um estúdio próprio. Hoje, com 29 anos, seu negócio atende clientes do Brasil e até do exterior, incluindo países como Estados Unidos e Portugal.

Embora sempre tenha gostado de crianças, Alvez nunca imaginou que sua carreira seria dedicada a elas. "Tentava sair do nicho de fotografia infantil, mas algo sempre me puxava de volta", diz ela. "Percebi que esse era meu propósito."

Atualmente, Alvez realiza entre 50 e 80 ensaios por mês e está estruturando sua empresa para aumentar essa capacidade para 120. Além disso, a fotógrafa planeja abrir novas unidades e capacitar outros profissionais. "Quero compartilhar o que aprendi e ajudar mais pessoas a crescer nesse mercado", afirma.