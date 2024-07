O caminho do sonho grande

Simplicidade e humildade são dois valores pessoais por trás de boa parte das conquistas do empresário Ubirani Guimarães de Pinho. Aos 36 anos, ele é o fundador e CEO da NU Company, uma holding formada por 34 empresas em diversas áreas de atuação. Entre elas estão academias, óticas, aplicativos, startups, incubadoras de negócios e unidades franqueadas do Cartão de TODOS, cujo carro-chefe é um programa de descontos em serviços de saúde, lazer e educação em operação desde 2001.

A sede da NU fica em Goiânia desde sua fundação, em 2022. Hoje, trabalham por ali 520 funcionários contratados e outros 350 prestadores de serviço. A mão de obra está espalhada por negócios da holding distribuídos pelos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. Guimarães de Pinho também é diretor de expansão do Grupo TODOS nas regiões Centro-Oeste e Norte. As duas regiões agregam 51 unidades e 65 clínicas, com mais de 3.000 funcionários para atender 900.000 famílias detentoras do Cartão de TODOS.

No dia a dia à frente de tantos negócios, o empreendedor se inspira no conceito de administração solidária, modelo de gestão empregado no Grupo TODOS, por meio do qual é possível oferecer cuidado em saúde a famílias de menor renda. “Solidariedade, humildade e cumplicidade com o próximo são valores que carrego comigo”, diz.

Ubirani Guimarães de Pinho é mineiro de Ipatinga. O caminho para o empreendedorismo surgiu em um momento muito difícil. Aos 17 anos, ele perdeu o pai e a mãe, vítimas de um trágico acidente de carro. Na condição de fi- lho mais novo de uma família de três irmãos, ele precisou começar a trabalhar muito cedo para ga- rantir o próprio sustento. “A perda dos meus pais me fez amadurecer muito cedo”, diz ele. “Isso fez toda a diferença na minha vida.”

Em 2007, Guimarães de Pinho ingressou como estagiário no Grupo TODOS. Logo depois, ele empregou o dinheiro que recebeu do seguro de vida deixado pelos pais para empreender em sua primeira franquia. Era uma unidade do Cartão de TODOS em Araçatuba, no interior de São Paulo. Para lá se mudou com apenas 20 anos, com o objetivo de conduzir o próprio negócio. “Como eu já era estagiário e trabalhava no grupo, conhecia todos os processos. Isso facilitou bastante”, diz.

A partir dali não parou mais. Em quatro anos, montou e investiu em franquias próprias do TODOS, em cidades como Birigui, próximo a Araçatuba; Cuiabá, Cáceres e Várzea Grande, em Mato Grosso; Itumbiara e Valparaíso de Goiás, em Goiás. Nesse período, também começou a atuar em outras frentes. Entre elas, óticas em Araçatuba e Birigui. “Sempre gostei e achei importante a diversificação nos negócios”, diz. “Desde cedo, entendi que não podemos colocar todos os ovos em apenas uma cesta.”

Por causa disso, a holding está sempre aberta a oportunidades e em setores diversos. Estão no radar da NU Company futuras transações com empresas de tecnologia, saúde, seguros e startups. No momento, o foco está no setor de energia solar, com alvos em vista no interior paulista. Também está em análise a aquisição de empresas de comércio online de roupas para o mercado fitness. Além disso, a NU Company está coordenando a expansão do Cartão de TODOS em cidades do Centro-Oeste, cuja economia vive a pujança do agronegócio, como Sorriso, em Mato Grosso.

Formado em administração de empresas, Guimarães de Pinho vê um cenário de muitos desafios para empreender no Brasil. Na lista estão problemas como o excesso de burocracia, a complexidade tributária e a dificuldade no recrutamento de mão de obra qualificada. Na raiz de tudo estão mazelas educacionais. “O empreendedorismo é algo que deveria ser ensinado, de alguma maneira, desde cedo nas escolas”, diz ele. “Isso criaria toda uma boa cultura em torno do empreendedorismo.”

Em relação aos principais equívocos cometidos pelos novos empreendedores, ele destaca a falta de planejamento. Além disso, é necessário, segundo ele, procurar manter sempre os pés no chão na hora de investir. “O erro é querer começar já sendo grande”, diz ele. “A pessoa acaba investindo muito dinheiro e corre o risco de não ter clientes.” Nas horas vagas, ele gosta de se dedicar à família. Ele tem esposa e dois filhos. Além disso, pratica ginástica na academia e joga partidas de tênis.