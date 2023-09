7 franquias que lançaram modelos menores (e mais baratos) na feira da ABF Rio

Para as franqueadoras, criar modelos menores parece ser um caminho sem volta. Com o mercado de franquias maduro em capitais e grandes centros urbanos, migrar para o interior, com modelos menores e com investimento inicial mais baixo, é uma maneira de seguir em expansão — além de tornar mais democrático o acesso ao empreendedorismo.

As microfranquias, modelos com investimento inicial de até R$ 135 mil, estão ganhando cada vez mais espaço no mercado. O número de microfranquias chegou a 39,8% da amostra de 2022, segundo dados da ABF.

Esse movimento é observado na Expo Franchising ABF Rio 2023, feira de franquias que começou nesta quinta-feira, 21, organizada pela ABF Rio e que conta com a parceria de mídia da EXAME. Boa parte das franqueadoras usa a feira para lançar novos modelos de franquias e atrair novos investidores.

Confira, a seguir, algumas franquias com modelos menores e mais baratos:

Home Angels

A Home Angels apresenta o formato Cluster, em que o franqueado abre uma unidade-padrão e paga uma taxa para aumentar o raio de atendimento, podendo assim atuar nas cidades vizinhas. Com essa nova proposta de negócio, a rede pretende alcançar 240 operações e chegar ao número de 10 mil cuidadores em sua base até o fim de 2023.

Investimento inicial: modelo Light a partir de R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 65 mil e R$ 110 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Yes! Idiomas

A rede de franquias com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas espalhadas em 16 estados e Distrito Federal criou um novo formato de microfranquia. O modelo Soft, com investimento a partir de R$ 98 mil, foi idealizado para operar em municípios e micromercados de até 50 mil habitantes.

Investimento inicial: R$ 98 mil;

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Espetto Carioca

A rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos, pertencente ao grupo Impettus, holding que também detém as marcas Mané, Buteco Seu Rufino e Bendito. No modelo Vending Machine, o franqueado pode vender os espetos da marca congelados a partir da instalação da máquina em diferentes locais como condomínios, academias e clubes.

Investimento inicial : a partir de R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Retorno previsto do investimento: 12 a 18 meses

O Bendito

O Bendito, do grupo Impettus, é uma franquia especializada em cookies, brownies, cafés e salgados, que trabalha com receitas exclusivas e ingredientes especiais. Na Expo Franchising ABF Rio, a rede apresenta o modelo de microfranquia Carrinho Bendito

Investimento: a partir de R$ 237,2 mil

Faturamento mensal: a partir de R$ 50 mil

Retorno de investimento: 24 a 36 meses

Açaí do Rão

O Grupo Rão apresenta sua nova marca durante o evento. A loja do Açaí Rão tem, em média, 30 metros quadrados. A ideia é que o cliente possa escolher o açaí e acrescentar diversos toppings saudáveis e doces. A expectativa é assinar dez novos contratos na feira.

Investimento inicial: a partir de R$ 160 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60 mil

Prazo para retorno: 24 meses

Suburbanos Pizza Delivery

O novo modelo de franquia é a pizzaria low-cost (Dark Kitchen). O conceito de baixo custo da rede com redondas e lojas inspiradas no estilo nova-iorquino será lançado na feira de olho em cidades de até 200 mil habitantes. O objetivo da marca carioca com o formato é fincar sua bandeira em lugares como Bonsucesso, Centro do Rio, Santa Cruz, Nilópolis, São Gonçalo, Teresópolis, Itaipava, Macaé, Búzios e Nova Friburgo.

Investimento inicial: R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Previsão de Retorno: 18 a 24 meses

Grupo Burguês

O Grupo Burguês apresenta o modelo Express. Mais enxuto, essa loja possui o padrão já conhecido das marcas, mas com cardápio mais enxuto, horário de funcionamento reduzido e com investimento reduzido.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 180 mil

Já o formato Multimarcas é focado em operações casadas, onde o franqueado consegue aplicar duas ou até três marcas pertencentes ao Grupo Burguês na mesma loja.