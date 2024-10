Surge no litoral norte de Santa Catarina um novo horizonte para investidores

Você já ouviu falar em oceano azul? O termo, popular entre investidores, é usado para descrever mercados com oportunidades ainda pouco exploradas. Mas será que esse conceito se aplica ao mercado imobiliário de alto padrão? Se depender da Vetter, a quarta maior construtora de Santa Catarina segundo o Instituto de Pesquisa, Gestão e Tecnologia (Intec), a resposta é sim.

Enquanto a regra do segmento de luxo é apostar em regiões com metro quadrado elevado, como Balneário Camboriú, a Vetter concentra lançamentos em cidades como Penha e Balneário Piçarras, no litoral norte de Santa Catarina.

O motivo é bem simples: embora ambas as cidades acumulem diferenciais alinhados ao público mais exigente, como belas paisagens e alto potencial de valorização, elas ainda não são conhecidas por muitos investidores.

“O cliente local, por conhecer o potencial da região, acaba se beneficiando da alta dos imóveis. Mas ainda há muitas oportunidades para investidores vindos de fora”, explica Maicon Oliveira, diretor Comercial e de Operações da Vetter.

Um “oceano azul” na Costa Verde & Mar

Situadas na Costa Verde & Mar, uma região litorânea ainda pouco divulgada, Penha e Balneário Piçarras são sinônimos de praias lindas, tranquilas e preservadas, algumas com o selo internacional Bandeira Azul.

Mas o potencial turístico da região não se resume à orla. Em Penha, por exemplo, está localizado o Beto Carrero World, maior parque temático da América Latina. A localização também é um diferencial, a apenas 1 hora de voo de São Paulo e Porto Alegre.

Atualmente, a Vetter tem 17 empreendimentos lançados na região, com o plano de lançar mais dez nos próximos três anos. O movimento vem alinhado ao crescimento de 374% no Valor Geral de Vendas (VGV) da construtora entre 2020 e 2023.

Transformação da região gera valorização

Por meio da iniciativa pública e privada, Penha e Balneário Piçarras não param de se desenvolver. São projetos de melhoria urbana, ambiental e de saneamento básico que vão desde a criação de parques à revitalização e alargamento de orla.

Alto padrão com estilo próprio

A Vetter tem o alto padrão como diferencial em todo o seu portfólio. Focando na experiência dos clientes, os projetos contam com plantas amplas com, no mínimo, duas suítes e vista para o mar.

Além disso, há áreas de lazer que podem superar os 3.000 m² e trazem espaços inéditos no mercado, como o Vetter Friends & Pool, um ambiente exclusivo com grill e piscina privativa para receber amigos.

Entre os lançamentos mais recentes da Vetter, dois se destacam: o Emerald Coast, em Balneário Piçarras, e o Royal Bay, em Penha. Ambos os empreendimentos trazem em seus projetos características marcantes e exclusivas da construtora, como 100% dos apartamentos com vista para o mar.

Todos esses atributos têm atraído investidores. É o caso do Royal Bay, que teve 59% das unidades vendidas em apenas nove dias e 81,2% no total, no período de lançamento.

Opções para diferentes perfis de investidores

O portfólio da Vetter é vasto e oferece aos investidores opções partindo de diferentes faixas de preço, mas sempre trazendo o alto padrão de forma evidente. Um modelo que tem dado resultado, entre os mais de 1,3 mil clientes da construtora, os índices de satisfação chegam próximos aos 90%.

Nesse sentido, investir no litoral norte de Santa Catarina é pegar carona no desenvolvimento da região e explorar o oceano azul de oportunidades em um mercado que alia exclusividade, inovação e crescimento constante.