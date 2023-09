Mercado de franquias no Rio de Janeiro cresce 17% e fatura R$ 10,3 bilhões no primeiro semestre

O mercado de franquias no Rio de Janeiro cresceu 17% no primeiro semestre. O resultado superou o crescimento do mercado nacional, de 15%. Em número de operações, o mercado fluminense cresceu 4,1%, atingindo 18.410 unidades.

Em 2023, 160 mil novos empregos foram gerados no estado e o faturamento chegou a R$ 10,3 bilhões, de acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franchising seccional Rio de Janeiro.

O presidente da ABF Rio, Clodoaldo Nascimento, diz que o mercado deve continuar em crescimento com o cenário macroeconômico mais favorável.

"As pessoas estão retomando sua vida social, pós-pandemia de covid-19, e começam a sair e viajar para outros destinos — entre eles, o Rio de Janeiro", diz.

Franchising em novas regiões

A capital é a grande vitrine para investimentos, mas outras regiões do estado, como a Grande Rio, a região dos Lagos e o Sul Fluminense também têm atraído muitos empreendedores que querem adquirir um negócio próprio ou diversificar os lucros.

Para o presidente da ABF Rio, o mercado de franquias da região confirmou ser forte e além da capital carioca, tem muito potencial em cidades como Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias e cidades próximas de outros estados, como Juiz de Fora (MG) e Vitória.

“Temos um campo a desbravar com a interiorização do franchising. São regiões com dinâmicas econômicas próprias e que, em geral, são ávidas por marcas e produtos de franquias”, diz o executivo.