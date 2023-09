Feira de franquias no Rio reúne negócios com investimento a partir de R$ 9.500

A 16ª edição da Expo Franchising ABF Rio começa nesta quinta-feira, 21, e será realizada no anfiteatro do Riocentro, localizado na Barra da Tijuca. Nos três dias de evento estão previstas mais de 100 franquias expositoras, com um investimento inicial a partir de R$ 9.500. Conheça 25 franquias que vão participar do evento.



O evento é organizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) do Rio de Janeiro e conta com o apoio de mídia da EXAME.

A expectativa é receber mais de 15 mil visitantes, que terão a oportunidade de conhecer de perto franquias de acordo com o seu perfil e capacidade de investimento.

ARTIGO: O Franchising brasileiro é exemplo para o mundo

Novidades

A Expo Franchising ABF Rio 2023 traz novidades em termos de conteúdo e áreas temáticas. A feira terá um espaço com mais de 20 startups que oferecem soluções para o franchising e uma área para mentorias, debates sobre inovação e empreendedorismo e outras atividades para o visitante.

O espaço com conteúdo sobre franchising também vem remodelado com painéis e mais interação, mas ainda dando orientações fundamentais sobre os cuidados e procedimentos ao investir em uma franquia, com a participação de renomados especialistas do setor.

Confira, a seguir, a programação de palestras do evento:

Quinta-feira, 21 de setembro

12h30: Palestra da Comissão de Serviços

14h30: Painel "Reforma Tributária: Os principais updates no franchising"

16h00: Painel "Novo no Franchising? Quais são as principais informações para um novo Franqueado?"

17h30: Palestra "A década de 90 acabou tem 24 anos e o varejo mudou também. O que você precisa saber para se preparar como varejista e como consumidor?"

18h30: Palestra da Comissão de ESG

Sexta-feira, 22 de setembro