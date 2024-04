7 franquias a partir de R$ 85.000 para quem quer empreender no mercado pet

Se você ama animais e deseja transformar essa paixão em um negócio lucrativo, as franquias do mercado pet podem ser a escolha perfeita para você.

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil conta atualmente com mais de 149 milhões de pets domesticados, o que tem aumentado a demanda por produtos e serviços que promovam o bem-estar e a saúde dos nossos amigões de quatro patas.

Recentemente, o mercado pet foi sacudido por uma fusão entre duas gigantes do setor: Petz e Cobasi. Essa união estratégica deu origem a uma potência avaliada em R$ 7 bilhões, reafirmando a força e a competitividade do mercado pet no Brasil. Essa fusão não apenas redefine o cenário das franquias pet, mas também abre portas para uma nova era de oportunidades e inovações dentro do setor.

A seguir, conheça franquias do mercado pet para empreender:

Villa Ayê Pousada Boutique Petfriendly

A Villa Ayê é a primeira franquia de pousada boutique 100% pet friendly do Brasil, cujo lema é: o lugar onde as famílias multiespécies se encontram e se divertem, com bem-estar, segurança e conforto.Infraestrutura para o lazer dos pets (piscina, playground, circuito de Agility, banho, café da manhã, etc.), dos humanos (área zen, bangalôs relaxantes, ofurô aquecido, sala de massagem, academia, etc.) e de serviços (como cozinha, lavanderia, rouparia, estoque, escritório, etc.) e estacionamento.

Investimento inicial: a partir de R$ 395.000

Faturamento médio mensal: entre R$ 130.000 a R$ 200.000

Tempo médio de retorno: a partir de 22 meses

Perto Pet

A Perto Pet é uma franquia especializada em banho e tosa, cujo princípio é estar perto do tutor, oferecendo uma operação ágil em unidades compactas, de fácil instalação em condomínios, postos de gasolina e galerias. Uma das novidades da rede é o banho afetivo, em que o próprio dono pode lavar o pet usando a estrutura da franquia; e a agenda compartilhada, para profissionais do ramo utilizarem o espaço após avaliação prévia da franquia. Oferece os modelos de negócio container, loja e pet móvel.

Investimento inicial: R$ 85.000

Faturamento mensal: no primeiro ano de operação varia entre R$ 10 mil e R$ 20 mil

Prazo de retorno: 12 e 18 meses

Petlove

Nativa do e-commerce, a Petlove estreia seu sistema de franquias neste ano. O modelo conta com venda de produtos e a oferta inclui serviços como banho e tosa, e atendimento médico-veterinário, com uma clínica Vetsmart. O franqueado também se beneficia com o direcionamento de pedidos com entrega rápida e de retirada em loja que vêm do e-commerce da Petlove, podendo ainda vender planos de saúde e criar sua própria carteira de clientes/vidas com remuneração exclusiva. O processo de franquias da empresa é gradativo, com implantação faseada, o objetivo é que a companhia siga próxima da operação e garanta acompanhamento e uma consultoria de excelência ao franqueado.

Investimento inicial: R$ 600.000

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: 30 meses

Petland

A rede de franquias de pet shop Petland lançou nesta semana um modelo de contêiner chamada a Eco Box. O formato será mais barato do que a loja convencional, e pode até mesmo ser transferido de local. Para este ano estão previstas 30 inaugurações do novo modelo. As lojas terão 24 metros quadrados, e têm o objetivo de captar empreendedores com menor capacidade de investimento, além de ampliar a pegada sustentável da marca.

Investimento inicial: R$ 195.000

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: 20 meses

Zee.Dog

A Zee.Dog, marca de produtos para animais de estimação e seus humanos, está no modelo de franquias com lojas de 40 a 100 metros quadrados. Fundada em 2012 e presente em mais de 50 países, a Zee.Dog foi adquirida pela gigante varejista Petz por algo em torno de R$ 700 milhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 350.000

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Spicy Tuna

Rede de restaurantes fast casual tipicamente havaiano, que apresenta a verdadeira experiência da cozinha nativa de Honolulu. Todas as unidades possuem um espaço especial para os pets, para que eles também tenham a experiência da tranquilidade do Havaí ao acompanhar seus tutores. Por isso, a rede oferece comedouro, petiscos no sabor salmão e bebedouro para os animais.

Investimento inicial: a partir de R$ 290.000

Faturamento médio mensal: de R$ 120 mil a R$ 150 mil

Prazo do retorno de investimento: em até 18 meses

Pazzi Per Gelato

A Pazzi Per Gelato é uma rede de franquias de gelatos que possui um ambiente familiar, é pet friendly e dispõe em suas unidades de um espaço kids. Além das opções destinadas para humanos, a Pazzi Per Gelato também oferece sorvetes destinados para pets. A marca possui três modelos de franquia: loja de rua, shopping e quiosque.