Colaboração entre Dell e Microsoft facilita a vida de empresas na gestão do ambiente multicloud

Ao longo dos últimos anos, o ritmo acelerado da transformação digital fez com que muitas empresas sofisticassem sua infraestrutura tecnológica, dividindo dados, aplicações e cargas de trabalho para o ambiente de computação em nuvem pública e privada.

Fazer a gestão dessa combinação robusta, aproveitando as vantagens e otimizando os pontos altos de cada ambiente, porém, é um trabalho bastante complicado, que envolve não apenas custos de operação e manutenção, mas também gestão de pessoas e até mesmo de energia.

Buscando sempre facilitar a vida das organizações, a Dell Technologies e Microsoft se uniram para reduzir esse esforço, em uma solução inovadora que deixa as lideranças optarem pelo melhor dos dois mundos.

O melhor da nuvem pública e privada

Novo capítulo em uma colaboração de décadas entre as empresas de tecnologia, o Dell APEX Cloud Platform for Azure é uma solução que une as fortalezas da nuvem pública e da nuvem privada, permitindo que empresas de diferentes tamanhos e setores adotem uma abordagem multicloud by design.

“O que nós propomos é combinar a facilidade de operação, agilidade e simplicidade da nuvem pública com o desempenho, a previsibilidade e a segurança da nuvem privada”, diz Luis Gonçalves, presidente da Dell Technologies para América Latina. “Com isso, simplificamos o consumo de infraestrutura e ajudamos as organizações a potencializar os resultados para a área de negócios, com serviços e produtos otimizados para seus clientes finais.”

As vantagens do multicloud

É um passo importante para qualquer empresa, ainda mais em uma época em que a adoção da computação em nuvem – vital para tarefas hoje corriqueiras como usar um serviço de streaming ou colaborar na produção de um documento – trouxe uma necessidade crescente de uma experiência consistente em todos os lugares.

“Adotar uma estratégia que mescle vários tipos de nuvens, no que chamamos multicloud, permite que empresas acessem e integrem serviços de diferentes provedores, acelerem o desenvolvimento de aplicativos, aumentem a flexibilidade, além de garantir alta disponibilidade e facilitar a inovação contínua, tudo ao mesmo tempo”, destaca Gonçalves, da Dell.

O executivo lembra que no passado muitas organizações adotaram essa tecnologia, migrando seus dados e workloads para a nuvem. No entanto, ao passar do tempo, passaram a enfrentar altos custos associados a essas decisões. Esse cenário impulsionou o movimento de "repatriação" de dados, criando uma oportunidade significativa para a implementação de uma estratégia de multicloud – ou cloud smart.

"Nossa solução, APEX Cloud Platform for Azure, desenvolvida com a Microsoft, permite que os clientes mantenham a experiência da nuvem pública, com portal de autosserviço, flexibilidade e velocidade em uma solução on-premise, em um service provider ou na borda", explica Gonçalves.Com a integração ao Microsoft Azure, os clientes podem aproveitar a flexibilidade e os recursos que a Microsoft oferece na nuvem, em seus ambientes locais, facilitando a integração e a gestão de dados de forma eficiente. Além disso, os clientes podem optar pela modalidade de pagamento que se ajusta ao seu uso real – podendo ser mensal ou de uma única vez –, permitindo previsibilidade e distribuindo os custos ao longo do tempo para garantir um caminho flexível e econômico.

Essa solução permite que as empresas possam migrar aplicações e dados entre nuvens públicas e privadas usando ferramentas de gestão unificadas. Isso inclui integração com Azure Stack para consistência operacional, escalabilidade dinâmica e gestão de dados, garantindo mobilidade e flexibilidade sem comprometer a segurança e o desempenho”, afirma Fabio Hara, arquiteto da Microsoft.

Migração sem perdas

A despeito dos avanços tecnológicos dos últimos anos, é fato que muitas organizações no Brasil ainda mantêm seus dados em ambientes locais, especialmente por preocupações com segurança e com custos, até mesmo buscando fazer jus a investimentos vultosos feitos no passado. “Não precisa ser assim”, destaca o presidente da Dell Technologies para a América Latina. “Queremos mostrar que é possível obter custos otimizados e segurança integrada, mas sem abrir mão da capacidade de inovação e de gerar resultados para a área de negócios. Nossa abordagem é facilitar a migração para uma estrutura de nuvem híbrida.”

Segundo Gonçalves, utilizando a solução da Dell é possível otimizar a relação entre os investimentos feitos anteriormente pela empresa (Capex) com as despesas operacionais recorrentes (Opex) comuns no paradigma de nuvem pública.

“Com a integração com o Azure e instalações privadas, as organizações podem escolher onde hospedar seus aplicativos, com flexibilidade e permitindo ajustes conforme as necessidades de negócios mudam, simplificando a gestão geral da infraestrutura de TI”, ressalta Gonçalves.

Mais do que apenas facilitar a migração para uma abordagem múltipla, a ideia por trás da nova solução é auxiliar as organizações a aproveitar as vantagens de cada ambiente, dentro de suas necessidades.

“A adoção exclusiva de nuvem nem sempre é ideal para todas as tarefas, devido a características de dados, conformidade, segurança e decisões estratégicas já estabelecidas”, diz o executivo da Dell. “Muitas empresas, por exemplo, têm políticas de governança ou regulamentos da indústria que exigem que certas aplicações rodem on-premises. Integrar soluções pode ajudar a superar esses desafios.”

Outros benefícios

A nova solução também pode ser um elemento importante para a redução de custos dentro das organizações, algo que sempre brilha os olhos dos executivos. “O serviço inclui a capacidade de ajustar facilmente as cargas de trabalho conforme necessário, minimizando despesas operacionais e eliminando investimentos excessivos em capacidade não utilizada, evitando ociosidade”, destaca o presidente da Dell na América Latina.

Ele ressalta a importância da gestão unificada também para reduzir os custos com manutenção e operação. “Estudos mostram que 82% das organizações dizem ter dificuldade em dimensionar adequadamente as cargas de trabalho”, complementa o executivo.

De olho no futuro

Não é apenas no presente, porém, que o Dell APEX Cloud Platform for Azure pode auxiliar as organizações. Com sua gestão facilitada, a plataforma também permite que seus clientes possam aderir a tendências importantes, como a computação em borda (edge computing) – modelo no qual os dados são processados nos locais onde são gerados, com o propósito de gerar valor imediato e essencial para o negócio.

“Vemos que as organizações cada vez mais estão implantando aplicativos na borda para obter insights de negócios em tempo real a partir dos dados gerados no local. Nossa solução garante que as organizações processem esses dados de forma eficiente e econômica, reduzindo a necessidade de enviar grandes volumes de dados para uma nuvem central”, afirma Luis Gonçalves.

Ele também ressalta que a inovação por trás da nova solução ajuda a reduzir gastos não só economicamente falando, mas também de eficiência energética – reduzindo o impacto ambiental das operações tecnológicas.

“No modelo tradicional de TI, o provisionamento excessivo é frequentemente usado para antecipar necessidades do negócio, o que pode resultar em uma pegada de carbono maior. Ao analisar a necessidade conforme a demanda, usamos apenas o necessário, minimizando o impacto ambiental associado ao excesso de capacidade e à obsolescência precoce de equipamentos”, finaliza.