Franquia de sucesso: como a Domino’s transformou um empréstimo de US$ 900 em um negócio bilionário

US$ 15 bilhões. Esse é valor de mercado estimado para a Domino's, uma das maiores e mais reconhecidas redes de pizzarias do mundo. Mas, antes das cifras bilionárias e do prestígio mundial, veio um começo bastante modesto.

Em 1960, os irmãos Tom e James Monaghan queriam abrir um negócio. Foi preciso juntar algumas economias (pouco mais de US$ 500 dólares) com um empréstimo de US$ 900 dólares. A quantia, apesar de singela, foi suficiente para comprar uma pequena pizzaria chamada DomiNick's, no Michigan, Estados Unidos. Era o primeiro passo de uma empreitada de sucesso.

Começo dos negócios veio com desafios

Mas o começo do empreendimento não veio sem desafios. O restaurante era pequeno demais, a operação não funcionava como deveria, a equipe de cozinheiros estava sobrecarregada com o ritmo frenético da cozinha e os clientes começaram a ficar irritados com o tempo de espera por uma pizza.

Tudo parecia conspirar contra os irmãos, mas os problemas não pararam por aí. Pouco tempo depois, James Monaghan resolveu abandonar a empresa e vender a sua metade da Domino's para o irmão. Parecia o fim dos negócios.

Na tentativa de garantir a sobrevivência da empresa, Tom apostou em uma nova estratégia baseada no modelo de franquias – e deu muito certo.

Fachada da Domino's, nos Estados Unidos, na década de 1960 (Domino's/Reprodução)

Domino's se tornou uma franquia de sucesso

Na década de 1970, a Domino's começou a expandir muito rapidamente. E isso graças ao modelo de franquias, que sustentou seu crescimento impressionante e sua posição de destaque no mercado global de pizzas.

Em 1978, eram 200 lojas em funcionamento nos Estados Unidos, segundo o The Brand Hopper. Em menos de uma década, nasceu a primeira loja internacional, em 1983, em Winnipeg, no Canadá.

A expansão para outros mercados globais também foi rápida. Hoje, a Domino's está presente no Japão, Índia, vários países da Europa e América Latina. No Brasil,​ sua operação começou em 1993, no Rio de Janeiro.

Como funciona o modelo de franquia da Domino's

Foco interno em franqueados. Segundo a Domino's, mais de 95% de seus franqueados nos EUA começaram como funcionários da empresa. Isso garante que franqueados tenham um profundo entendimento das operações da empresa antes de abrir sua própria franquia​.

Rápido crescimento. A empresa utiliza um modelo de "master franchise", em que franqueados principais recebem direitos exclusivos para operar e subfranquear em determinadas regiões. É assim que a marca opera no Brasil, por exemplo, o que facilita a adaptação às culturas locais.

Tecnologia e inovação. A Domino's investiu pesado em tecnologia para melhorar a experiência do cliente e otimizar operações, com sistemas de pedidos online, aplicativos e ferramentas de rastreamento de pedidos.

Atendentes da Domino's no final da década de 1980 (Domino's/Reprodução)

Aprenda como abrir um negócio franqueado

